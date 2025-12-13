Prof. Dr. Çevik: "Sosyal medyadaki rastgele egzersizlere güvenmek tehlikelidir"

Diyarbakır’da Prof. Dr. Mehmet Uğur Çevik, sosyal medyadaki rastgele egzersizlere güvenmenin tehlikeli olduğuna dikkat çekti.

Yutma bozukluğu halk sağlığı sorunu

DÜ Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Uğur Çevik, yutmanın yaşam olduğunu, yutma bozulduğunda insanın nefessiz, güçsüz ve sessizce hayattan kopabileceğini söyledi. Su içerken öksürmek, yemek yerken boğaza takılma hissi gibi belirtilerin çoğu kişinin önemsemediği ama ciddi yutma bozukluğu işaretleri olabileceğini vurguladı. İnme, Alzheimer, Parkinson gibi hastalıkların artmasıyla disfajinın artık her evin kapısını çalan bir halk sağlığı sorunu hâline geldiğini ifade etti.

Uzman değerlendirmesi şart

Sosyal medyadaki rastgele egzersizlere güvenmenin tehlikeli olduğunu belirten Çevik, "Çünkü yutma bozukluğu herkeste aynı değildir ve doğru tedavi mutlaka kişiye göre belirlenmelidir. Tedavinin ilk adımı, kişinin hangi kıvamı güvenle yutabildiğinin uzmanlar tarafından belirlenmesidir" dedi.

PEG'in önemi ve zamanlaması

Çevik, PEG'in ağızdan yiyemeyen insanların beslenmesini sağlayan güvenli bir tüp olduğunu ve hastayı aç kalmaktan ve zatürreden koruyan bir hayat yolu olduğunu belirtti. PEG’in etkisinin doğru zamanlamayla ortaya çıktığını; çok erken yapılırsa gereksiz, çok geç yapılırsa riskin arttığını söyledi. "Doğru zamanda yapılan PEG kötü bir son değil, hastayı güçlendiren hayati bir destektir" dedi.

Erken fark etmenin önemi

Çevik, yutma ihmal edilirse tehlikenin büyüdüğünü, erken fark edilirse hayat kurtulabileceğini vurguladı. Doğru kıvam, doğru tedavi, doğru zamanlama ve uzman ekipler sayesinde hastalar yeniden güvenle yemek yiyebilir ve güç kazanabilir.

Bu açıklamalar genel bilgilendirme amaçlıdır; tanı ve tedavi için mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

PROF. DR. MEHMET UĞUR ÇEVİK