Siftah Bereketi Balıkesir'de: Burhaniye Öğrencilerden 150 Esnafa Destek

Balıkesir Üniversitesi öğrencileri 'siftah bereketi' projesiyle Burhaniye'de Hürriyet ve Ali Çetinkaya caddelerindeki 150 esnafa 50 liralık zarflar dağıttı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 13:09
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri yerel esnaf için anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Uluslararası Ticaret bölümü üçüncü sınıf öğrencilerinin hazırladığı uygulama, geleneksel siftah geleneğini canlı tuttu.

Projenin Detayları

Projede bir araya gelen 6 öğrenci, ilçenin Hürriyet ve Ali Çetinkaya caddeleri üzerindeki esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi ve içinde 50 lira bulunan siftah zarfları dağıttı. Ziyaretlerde ayrıca kolonya ve çikolata ikramı yapıldı. Uygulama esnaf tarafından yoğun ilgi gördü.

Öğrenciler, yaklaşık 150 esnafı gezerek siftah bereketi geleneğinin anlamını anlattı ve projeyle ilgili bilgilendirme yaptı.

Yetkililerin Değerlendirmesi

Prof.Dr. Mehmet Oğuzhan İlban şunları söyledi: Burhaniye Uygulamalı Bilimler Uluslararası Ticaret 3.Sınıf öğrencilerimiz siftahı bizden bereketi Allahtan projesi düzenliyorlar. 6 tane öğrencimizin Burhaniye Ticaret Odası ile birlikte düzenlenmiş olduğumuz bir proje. Bu proje, öğrencilerimizin geçmişten günümüze gelen siftah geleneği ve özelikle Osmanlı’da geleneksel olarak esnafın yardımlaşma yani imece yardımlaşma durumunu ortaya koyan güzel bir proje. Günümüzde hem esnaflar hem de yeni gelen nesilde çok fazla bilinmeyen unutulan bir durum olduğu için onu tekrar hatırlatmak istedik. Öğrencilerimiz Burhaniye’deki 150 esnafa ufak bir bereket ücreti verip konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapıp, güzel bir projesi gerçekleştirecekler. Bu anlamda ben hem Burhaniye Ticaret Odası Başkanına, hem de projeyi gerçekleştiren öğrencilerimize teşekkür ediyorum dedi.

Proje, hem yerel gelenekleri canlı tutmayı hem de gençlerin toplumsal bilinç ve dayanışma refleksini güçlendirmeyi amaçlıyor.

PROJE EKİBİ

PROJE EKİBİ

HASAN VAROL

