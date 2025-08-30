DOLAR
AFAD Başkanı Pehlivan: Türkiye'de 13 bin 271 gönüllü akredite

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Karadeniz Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı'nda Türkiye'de 13 bin 271 gönüllünün akredite olduğunu ve yıl sonuna kadar 73 tatbikat yapılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 20:33
AFAD Başkanı Pehlivan Karadeniz 2. Akreditasyon Kampı'nı ziyaret etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası Galer Düzü mevkisinde düzenlenen Karadeniz Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı'nı ziyaret etti.

Ziyarette verilen mesajlar

Pehlivan, AFAD'ın kuruluşundan bu yana afetlerle mücadelede bütünleşik bir yaklaşım benimsediğini belirtti. "Bugün itibarıyla Türkiye'de 13 bin 271 gönüllü akredite sayısına ulaştık" dedi ve sivil toplum, özel sektör ile gönüllülük esaslı kurumlarla sürekli irtibat halinde olduklarını vurguladı.

Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı çerçevesinde kamu kurumlarının yanı sıra paydaş kuruluşlarla ortak çalışma yürütüldüğünü aktaran Pehlivan, sivil toplum kuruluşlarının afetlerde etkin müdahale edebilmesi için eğitim programları kapsamında akredite edildiğini ifade etti.

Ekibin boyutu ve tatbikat planları

Pehlivan, bugüne kadar 403 ekibe ulaştıklarını belirterek, "Bugün itibarıyla Türkiye'de 13 bin 271 gönüllü akredite sayısına ulaştık. Dolayısıyla toplam 400 ekip yarın bir gün afet olduğunda, akredite, eğitim almış bir şekilde arama kurtarma ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çalışmalarına dahil olabilecekler" diye konuştu.

Pehlivan, planların sahada uygulanmasının önemine dikkat çekerek tatbikat programlarından söz etti: "Yıl sonuna kadar 73 tatbikat gerçekleştireceğiz. Bunların 59'u yerel, 14'ü bölgesel, 1'i ulusal nitelikte olacak."

Kampın amacı ve katılım

AFAD'a akreditasyon başvurusu yapan sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleriyle birlikte 7 bölgede kamp düzenlediklerini belirten Pehlivan, kampların amacını ekiplerin birbirini tanıması, koordinasyonun güçlendirilmesi, birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi ve belirlenen standartlara uygun uyum sağlanması olarak özetledi.

Pehlivan, "Afetin dünyanın bir gerçeği olduğunu" söyleyerek toplumun tüm kesimlerinin duyarlılığının önemine vurgu yaptı ve 6 Şubat'ta yaşanan felaket sonrası ortaya konan dayanışmaya değindi.

Kampın bugün sona ermeden önceki katılımına ilişkin olarak, AFAD'a akredite 45 ekipten 420 kişinin katıldığı belirtildi.

Protokol katılımı

Karadeniz Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı'nı ziyaret edenler arasında Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, AFAD Afetlere Müdahale Hizmetleri Genel Müdürü Sadi Ergin ve AFAD Gönüllülük ve Sivil Toplumla İlişkiler Daire Başkanı Hüseyin Ceven yer aldı.

