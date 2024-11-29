AFAD'dan 4,8 Büyüklüğündeki Akdeniz Depreminin Durumu Açıklandı

Akdeniz'deki Deprem Sonrası İlk Açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Olumsuz Bir Durum Yok

Antalya Gazipaşa açıklarında, 74 km derinlikte saat 22.13'te gerçekleşen depremle ilgili olarak, AFAD an itibarıyla olumsuz bir durum olmadığını belirtti.

Ayrıca, saha tarama çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı. AFAD, etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya Valiliği, Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi. Alanya ilçesinde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar sokaklara çıktı.