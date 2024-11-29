DOLAR
34,69 -0,24%
EURO
36,73 -0,31%
ALTIN
2.960,53 -0,92%
BITCOIN
3.378.465,1 -2,69%

AFAD'dan 4,8 Büyüklüğündeki Akdeniz Depreminin Durumu Açıklandı

AFAD, Akdeniz'deki 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun olmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 23:14
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 23:24
AFAD'dan 4,8 Büyüklüğündeki Akdeniz Depreminin Durumu Açıklandı

Akdeniz'deki Deprem Sonrası İlk Açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Olumsuz Bir Durum Yok

Antalya Gazipaşa açıklarında, 74 km derinlikte saat 22.13'te gerçekleşen depremle ilgili olarak, AFAD an itibarıyla olumsuz bir durum olmadığını belirtti.

Ayrıca, saha tarama çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı. AFAD, etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya Valiliği, Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili...

Antalya Valiliği, Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi. Alanya ilçesinde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar sokaklara çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD'dan 4,8 Büyüklüğündeki Akdeniz Depreminin Durumu Açıklandı
2
Fener Rum Patrikhanesi'nde Aziz Andreas Yortusu Öncesi Etkinlik
3
Halep'te Esed Rejimi Karşıtı Gruplar Kent Merkezine Ulaştı
4
Nijerya ve Fransa Arasında 300 Milyon Euro'luk Kalkınma Ortaklığı Anlaşması İmzalandı
5
Karadağ'da Filistin'e Destek: 'Karadağlıların Gözünden Filistin' Sergisi Açıldı
6
Kayseri'de Alacak Verecek Kavgası: 2 Yaralı
7
Hizbullah Lideri Kasım'dan Ateşkes Sonrası İlk Açıklama: 'Zafer Kazandık'

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı