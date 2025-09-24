AFAD: Doğu Karadeniz'de Kapanan Yollar Ulaşıma Açıldı — 3 bin 219 Personel Sahada

AFAD: Doğu Karadeniz'de kapanan yollar ulaşıma açıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Doğu Karadeniz'de yaşanan yoğun ve şiddetli yağışların ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme paylaştı. Açıklamada, Rize başta olmak üzere Giresun, Trabzon ve Artvin'de sel, taşkın ve heyelan kaynaklı olumsuzlukların giderilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Müdahale ekipleri ve saha çalışması

Açıklamada, afetin ilk saatlerinde bölgeye giden AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile AFAD daire başkanları, il müdürleri ve ekiplerin çalışmaları yerinde incelediği kaydedildi. Çalışmalarda AFAD, Karayolları, DSİ, 112 Acil Servis, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, özel idare, belediye, itfaiye ve sivil toplum kuruluşları ekiplerinden oluşan toplam 3 bin 219 personel ile 1328 araç görev aldı.

Hava araçları ve tahliyeler

Bölgeye destek için Milli Savunma Bakanlığı'na ait 3, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 1 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 1 olmak üzere toplam 5 hava aracı görevlendirildi. Rize'de 5 helikopter ile gerçekleştirilen 23 sorti sonucu 116 kişi Ayder Yaylası'ndan tahliye edilerek güvenli bölgeye alındı. Artvin'de ise 20 vatandaş kurulan hava köprüsü ile tahliye edildi.

Bölgeye diğer illerden personel, motopomp, bot ve araç sevk edildiği, vatandaşların tahliye edilerek güvenli bölgeye alınmasında hava araçlarının aktif görev yaptığı bildirildi.

İhbarlar, yollar ve altyapı

Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin'de toplamda 59 sel-su baskını, 48 mahsur kalma, 78 toprak kayması ve 5 diğer olmak üzere 190 ihbar alındı ve gelen ihbarlara ekipler tarafından anında müdahale edildi. Yaşanan afet nedeniyle kapanmış olan Rize-İkizdere, Çayeli-Kaptanpaşa ve Çamlıhemşin-Ayder yollarının ulaşıma açıldığı; Borçka-Camili yolunda çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Elektrik, telefon ve internet kesintisi yaşanan yerleşim birimlerinin enerji ve iletişim sorunlarının giderildiği vurgulandı.

AFAD açıklaması, çalışmalarda sahada görev alan tüm kurumlara ve personele teşekkür ederek, olumsuz hava olaylarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.