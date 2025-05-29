AFAD'ın Dron ile Kayıp Arama Yarışması Kırşehir'de Start Aldı

AFAD'ın Dron ile Kayıp Arama Yarışması Kırşehir'de Başladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gerçekleştirilen "Dron ile Arazide Kayıp Arama Yarışması", Kırşehir Ahi Evren Gençlik Kampı'nda yoğun bir katılımla start aldı. Bu yılki yarışmaya, AFAD İl Müdürlüklerinden toplamda 400 personel katılıyor.

Yarışmanın Amacı ve Detayları

İki gün sürecek olan bu heyecan verici etkinlikte, ekipler açık ve ormanlık alanlarda ile suyun kıyısında kayıp aramalarını gerçekleştirmekte. Yarışmanın ana hedefleri arasında, dron kullanılarak kayıp kişilerin tespit edilmesi, ekiplerin koordinasyon kabiliyetlerinin artırılması ve sahadaki hızlı müdahale kapasitesinin test edilmesi yer alıyor.

Uygulama Senaryosu

Yarışmada, kıyı, dağlık ve ormanlık alanların yer aldığı üç ayrı alanda toplamda 81 dron uçurulacak. Ekipler, senaryo gereği açık arazi, ağaçlık alan ve su kenarında yaralı veya kayıp kişiyi tespit etmeye çalışacak. Oluşturulan koordinasyon ekipleri ise bu süreçte hedeflerin bulunmasına katkı sağlıyor.

Ödüller ve Hazırlıklar

Yarışmada, arama kurtarma ve kayıp kişiyi en hızlı tespit eden AFAD İl Müdürlüğü, birincilik ödülünü kazanma şansı elde ediyor. Ayrıca, kurtarma, koordinasyon, haberleşme ve lojistik araçları da etkinlik boyunca hazır bekletiliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından personele yönelik düzenlenen "Dron ile Arazide Kayıp Arama Yarışması" Kırşehir'de başladı. Senaryo gereği ekipler, açık arazi, ağaçlık alan ve su kıyısında yaralı veya kayıp kişinin tespitini yapıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından personele yönelik düzenlenen "Dron ile Arazide Kayıp Arama Yarışması" Kırşehir'de başladı. Senaryo gereği ekipler, açık arazi, ağaçlık alan ve su kıyısında yaralı veya kayıp kişinin tespitini yapıyor.