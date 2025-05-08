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AFAD, Kızılırmak Nehri'nde Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirdi

Sivas'ta AFAD, Kızılırmak'ta hayvan kurtarma senaryosu ile tatbikat düzenledi ve kaybolan 2 kişiyi bulma çalışmaları yaptı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 10:56
AFAD, Kızılırmak Nehri'nde Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirdi

Sivas'ta AFAD, Kızılırmak Nehri'nde Gerçekçi Tatbikat Yaptı

Sivas'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta gerçekleştirdiği tatbikatla dikkat çekti. Gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği hayvan kurtarmak amacıyla ırmağa giren iki kişinin akıntıya kapılmasının ardından arama çalışmaları başlatıldı.

Senaryo Gereği Arama Çalışmaları

Uzuntepe köyü yakınlarında meydana gelen olayın ardından, AFAD, polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. AFAD ekipleri, kaybolan kişileri bulmak için hem su altı hem de su üstü arama kurtarma faaliyetleri yürüttü. Senaryo çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, kaybolan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Tatbikat Hakkında Bilgiler

Sivas AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Uğur Yüce, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tatbikatın yıllık planları arasında yer aldığını belirterek, "Bu tatbikat hem eğitim hem de pratiğimizi geliştirmek için oldukça önemli. 20 kişilik katılımla gerçekleştirdiğimiz tatbikatta, 3 dalgıç ve 17 su üstü arama kurtarma ekibi görev aldı," dedi.

Yüce, bu tür tatbikatların yıl boyunca devam edeceğini sözlerine ekledi. AFAD Arama Kurtarma Birim Amiri Yılmaz Şahinbay ise, katılan genç personelin su üstü bot kullanım becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlerin sürdürüleceğini vurguladı.

Sivas'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin Türkiye'nin en uzun nehri...

Sivas'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta yaptığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

Sivas'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin Türkiye'nin en uzun nehri...

Sivas'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta yaptığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

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