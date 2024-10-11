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Afet Farkındalığı İçin Tatbikat: Bilecik ve Kocaeli Ekipleri Söğüt'te Bir Araya Geldi

Bilecik ve Kocaeli'den STK'lar, Söğüt'te düzenlenen tatbikatta afet bilinci artırmayı amaçladı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 10:08
Afet Farkındalığı İçin Tatbikat: Bilecik ve Kocaeli Ekipleri Söğüt'te Bir Araya Geldi

Bilecik ve Kocaeli'den STK'lar Söğüt'te Tatbikat Gerçekleştirdi

Bilecik ve Kocaeli illerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına (STK) bağlı arama kurtarma ekipleri, Söğüt ilçesinde "Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı" etkinliği düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Söğüt Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Söğüt Belediyesi Tören Alanı'nda hayata geçirildi. Bu organizasyona, Kocaeli ve Bilecik'te arama kurtarma alanında faaliyet gösteren toplamda 35 STK katıldı.

Tatbikatın İçeriği ve Eğitimler

Etkinlik kapsamında, yangın ve enkazda arama kurtarma ile yaralı tahliyesi konularında tatbikat yapıldı. Ayrıca, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve SAR Arama Kurtarma ile Acil Yardım Derneği tarafından afet farkındalığı ve ilk yardım alanında eğitimler verildi.

Öğrenciler, "halat çekme", "çivi çakma" ve "şişe kapmaca" gibi yarışmalara katılarak eğlenceli zaman geçirdiler.

Yetkililerden Açıklamalar

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Türkiye'nin coğrafi konumunun doğal afetlere açık olduğunu belirterek, "Söğütlüleri bu konuda bilinçlendirmek istiyoruz. Gençlerimizin bu gerçeği kavraması için bu çalışmalar büyük önem taşıyor." şeklinde konuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım ise, bilinçli bir toplum oluşturmanın önemine dikkat çekerek, "Bu tür eğitim ve tatbikatların devam etmesi gerekiyor." dedi.

Etkinlik sonunda, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Bilecik ve Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları (STK) bünyesinde görev yapan arama kurtarma...

Bilecik ve Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları (STK) bünyesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla Söğüt ilçesinde "Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Bilecik ve Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları (STK) bünyesinde görev yapan arama kurtarma...

Bilecik ve Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları (STK) bünyesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla Söğüt ilçesinde "Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Bilecik ve Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları (STK) bünyesinde görev yapan arama kurtarma...

Bilecik ve Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları (STK) bünyesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla Söğüt ilçesinde "Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Bilecik ve Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları (STK) bünyesinde görev yapan arama kurtarma...

Bilecik ve Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları (STK) bünyesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla Söğüt ilçesinde "Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Bilecik ve Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları (STK) bünyesinde görev yapan arama kurtarma...

Bilecik ve Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları (STK) bünyesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla Söğüt ilçesinde "Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Bilecik ve Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları (STK) bünyesinde görev yapan arama kurtarma...

Bilecik ve Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları (STK) bünyesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla Söğüt ilçesinde "Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Bilecik ve Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları (STK) bünyesinde görev yapan arama kurtarma...

Bilecik ve Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları (STK) bünyesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla Söğüt ilçesinde "Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Bilecik ve Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları (STK) bünyesinde görev yapan arama kurtarma...

Bilecik ve Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları (STK) bünyesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla Söğüt ilçesinde "Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Bilecik ve Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları (STK) bünyesinde görev yapan arama kurtarma...

Bilecik ve Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları (STK) bünyesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla Söğüt ilçesinde "Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Bilecik ve Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları (STK) bünyesinde görev yapan arama kurtarma...

Bilecik ve Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları (STK) bünyesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla Söğüt ilçesinde "Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Bilecik ve Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları (STK) bünyesinde görev yapan arama kurtarma...

Bilecik ve Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları (STK) bünyesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla Söğüt ilçesinde "Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı" gerçekleştirildi.

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