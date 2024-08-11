Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Afganistan'a Yıl İçinde 1.8 Milyondan Fazla Düzensiz Göçmen Döndü

Son bir yılda 1.8 milyon Afgan göçmen, çeşitli ülkelerden Afganistan'a geri döndü. Dönüşlerin çoğu Pakistan'dan gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 22:31
Afganistan'a Yıl İçinde 1.8 Milyondan Fazla Düzensiz Göçmen Döndü

Afgan Göçmenlerin Ülkeye Dönüşü

Afganistan yönetimi, geçen yıl içinde 1 milyon 879 bin düzensiz Afgan göçmenin, başta Pakistan ve İran olmak üzere farklı ülkelerden ülkeye döndüğünü açıkladı. Bu gelişme, Afgan basınına göre, Afganistan Geçici Hükümeti Göç ve Geri Dönüşler Bakanlığı yetkilileri tarafından Kabil'de düzenlenen basın toplantısında duyuruldu.

Mevcut Durum

Günümüzde 7 milyon düzensiz Afgan göçmen uluslararası alanda yaşamaya devam etmekte; bunun yanı sıra 3 milyon kişi de ülke içerisinde yerinden edilmiş durumda. Ayrıca, Pakistan, Türkiye ve İran cezaevlerinde bulunan 9,700 Afgan göçmen de serbest bırakılarak geri dönüş yaptı.

Dönüşlerin Nedeni ve Arka Planı

Son dönemde Afganistan ile Pakistan arasında güvenlik odaklı sorunlar yaşanmaktadır. İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı (TTP) ile ilgili iddialarda bulunurken, Afgan yönetimi bu suçlamaları reddetmektedir.

Ekim 2023 itibarıyla Pakistan hükümeti, kayıt dışı şekilde ülkesinde yaşamaya devam eden 1.7 milyon düzensiz göçmenin 1 Kasım 2023 tarihine kadar ülkeden ayrılmasını istemişti. Belirtilen tarihe uymayanların ise sınır dışı edileceği bildirilmişti.

Sonuç ve Gelecek Planları

Kasım 2023 itibarıyla, yüz binlerce düzensiz Afgan göçmen, Pakistan'dan kendi vatanlarına dönerek ülke içine entegrasyon sürecine girmiştir. Afgan yetkilileri, bu göçmenlerin topluma kazandırılması için çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı