Afganistan'a Yıl İçinde 1.8 Milyondan Fazla Düzensiz Göçmen Döndü

Afgan Göçmenlerin Ülkeye Dönüşü

Afganistan yönetimi, geçen yıl içinde 1 milyon 879 bin düzensiz Afgan göçmenin, başta Pakistan ve İran olmak üzere farklı ülkelerden ülkeye döndüğünü açıkladı. Bu gelişme, Afgan basınına göre, Afganistan Geçici Hükümeti Göç ve Geri Dönüşler Bakanlığı yetkilileri tarafından Kabil'de düzenlenen basın toplantısında duyuruldu.

Mevcut Durum

Günümüzde 7 milyon düzensiz Afgan göçmen uluslararası alanda yaşamaya devam etmekte; bunun yanı sıra 3 milyon kişi de ülke içerisinde yerinden edilmiş durumda. Ayrıca, Pakistan, Türkiye ve İran cezaevlerinde bulunan 9,700 Afgan göçmen de serbest bırakılarak geri dönüş yaptı.

Dönüşlerin Nedeni ve Arka Planı

Son dönemde Afganistan ile Pakistan arasında güvenlik odaklı sorunlar yaşanmaktadır. İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı (TTP) ile ilgili iddialarda bulunurken, Afgan yönetimi bu suçlamaları reddetmektedir.

Ekim 2023 itibarıyla Pakistan hükümeti, kayıt dışı şekilde ülkesinde yaşamaya devam eden 1.7 milyon düzensiz göçmenin 1 Kasım 2023 tarihine kadar ülkeden ayrılmasını istemişti. Belirtilen tarihe uymayanların ise sınır dışı edileceği bildirilmişti.

Sonuç ve Gelecek Planları

Kasım 2023 itibarıyla, yüz binlerce düzensiz Afgan göçmen, Pakistan'dan kendi vatanlarına dönerek ülke içine entegrasyon sürecine girmiştir. Afgan yetkilileri, bu göçmenlerin topluma kazandırılması için çeşitli çalışmalar yürütmektedir.