Afganistan'da 5,6 büyüklüğünde deprem Celalabad'ın 14 km doğusunda

Celalabad'ın 14 km doğusunda 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi; derinlik 10 km, hasar açıklanmadı. Bölge daha önce yıkıcı bir sarsıntı yaşamıştı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 20:59
Afganistan'da 5,6 büyüklüğünde deprem Celalabad'ın 14 km doğusunda

Afganistan'da 5,6 büyüklüğünde deprem Celalabad yakınlarında

USGS: Merkez üssü Celalabad'ın 14 kilometre doğusu

Afganistan'ın doğusunda, ülkede daha önce büyük can kayıplarına yol açan sarsıntıların yaşandığı bölgede yeni bir deprem kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 20.30 sularında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,6 olarak açıkladı.

USGS, depremin merkez üssünün Nangerhar vilayetinin merkez şehri Celalabad'ın 14 kilometre doğusu olduğunu bildirdi. Sarsıntının derinliği 10 kilometre olarak belirtildi. Şu ana kadar depremin yol açtığı hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu yeni sarsıntı, bölgedeki daha geniş çaplı yıkımın ardından geldi. 31 Ağustos Pazar gecesi Pakistan sınırına yakın bölgede meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki deprem en çok Kunar vilayetini etkiledi; olayda şu ana kadar 2 bin 205 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 640 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

USGS ayrıca 2 Eylül tarihinde yine Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydettiğini duyurmuştu. Bölgedeki tekrarlayan sismik hareketlilik, yetkililer ve yardım ekipleri açısından ek zorluklar oluşturuyor.

Yetkililerden veya acil durum ekiplerinden yeni hasar ve can kaybı bilgileriyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi; gelişmeler takip ediliyor.

