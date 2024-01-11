Afganistan'da 6,4 şiddetinde deprem oldu

Afganistan'da korkutan bir deprem oldu. Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Curm ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, yerin 206 kilometre derinliğinde meydana geldi ve çevre ülkelerde de hissedildi. Deprem 13.52 saati sularında meydana geldi. Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair anlık net bir bilgi paylaşılmadı.

Afganistan daha önceki yıllarda da şiddetli deprem felaketleri ile karşı karşıya kalmıştı. Ülke en son 2022 yılında Pakistan sınırında Patika merkezli deprem ile sarsılmıştı. Meydana gelen depremin 5,9 şiddetinde olduğu ve 1200 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı.