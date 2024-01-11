Afganistan'da 6,4 şiddetinde deprem oldu

Afganistan'da korkutan bir deprem oldu. Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Curm ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, yerin 206 kilometre derinliğinde meydana geldi ve çevre ülkelerde de hissedildi.

Afganistan'da 6,4 şiddetinde deprem oldu
Yayın Tarihi:

Afganistan'da korkutan bir deprem oldu. Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Curm ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, yerin 206 kilometre derinliğinde meydana geldi ve çevre ülkelerde de hissedildi. Deprem 13.52 saati sularında meydana geldi. Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair anlık net bir bilgi paylaşılmadı.

Afganistan daha önceki yıllarda da şiddetli deprem felaketleri ile karşı karşıya kalmıştı. Ülke en son 2022 yılında Pakistan sınırında Patika merkezli deprem ile sarsılmıştı. Meydana gelen depremin 5,9 şiddetinde olduğu ve 1200 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı.

Öne Çıkanlar
Kurutma makinesi satışlarını durduracak yöntem! Çamaşırları makinesiz 5 dakikada kupkuru yapıyor Kurutma makinesi satışlarını durduracak yöntem! Çamaşırları makinesiz 5 dakikada kupkuru yapıyor
Hükümetle görüşmeler başlıyor! Refah payı+ ek iyileştirme protokolü gündemde Hükümetle görüşmeler başlıyor! Refah payı+ ek iyileştirme protokolü gündemde
Lezzetli ve Hafif: Unsuz Şekersiz Brownie tarifi! Lezzetli ve Hafif: Unsuz Şekersiz Brownie tarifi!
Çok Okunanlar
Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 4 kişiye hayata bağladı Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 4 kişiye hayata bağladı Kocaeli'de 93 bin 924 makaron yakalandı Kocaeli'de 93 bin 924 makaron yakalandı Bedelli askerlik ücreti resmi olarak açıklandı Bedelli askerlik ücreti resmi olarak açıklandı AKOM'dan İstanbul için gizli buzlanma uyarısı AKOM'dan İstanbul için gizli buzlanma uyarısı Nijerya'da silahlı saldırı dehşeti: 10 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da silahlı saldırı dehşeti: 10 kişi hayatını kaybetti İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye adayı belli oldu İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye adayı belli oldu