Afganistan'da 6 Büyüklüğündeki Deprem: Kunar'da Ölü Sayısı 1000'i Aştı

Kunar'da pazar gecesi yaşanan 6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 1000'i geçti; arama-kurtarma ve uluslararası yardım çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 11:26
Afganistan'da 6 Büyüklüğündeki Deprem: Kunar'da Ölü Sayısı 1000'i Aştı

Afganistan'da 6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 1000'i aştı

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ: Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden kişi sayısı 1000'i aştı. Yerel yetkililer, yaralı sayısının da 3 bine yükseldiğini bildirdi.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Yetkililer, depremin ardından bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinin, enkaz altında yüzlerce kişinin mahsur kaldığı Kunar'ın etkilenen bölgelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Ekiplerin, dağlık arazi ve kötü hava koşulları nedeniyle bazı köylere ulaşmakta güçlük çektiği kaydedildi.

Halkın da dahil olduğu arama kurtarma operasyonlarında enkazdan çıkarılan yaralılar helikopterlerle hastanelere sevk ediliyor. Yetkililer, yaralıların tahliyesinin sürdüğünü ve bu nedenle ölü ve yaralı sayısının değişebileceğini belirtti.

Ulaşım ve altyapı

Deprem sonucu meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle bazı bölgelerde yollar kapandı. Yetkililer, ulaşılması güç bölgelere erişimi sağlamak için kapalı yolların yeniden açılacağını bildirdi.

Uluslararası yardım ve insani destek

Afganistan yönetiminin uluslararası yardım çağrısı üzerine Hindistan, İsviçre, Çin ve İngiltere gibi ülkeler bölgeye yardım göndereceklerini duyurdu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), ABD merkezli X şirketindeki hesabından yaptığı açıklamada, depremde evlerini kaybeden aileler için içinde hijyen malzemeleri, sıcak giysi, battaniye ve mutfak gereçleri bulunan 2 bin yardım kitinin bölgeye gönderildiğini belirtti.

Depremin teknik verileri

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), pazar günü Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise yıkıcı depremden ilk olarak 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini bildirmişti.

