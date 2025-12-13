Baki Ersoy: Enerjide Güçlü Türkiye, Her Alanda Güçlü Türkiye

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçelerine ilişkin konuşmasında, enerjinin artık bir sektör olmanın ötesinde devletlerin bağımsızlığı ve uluslararası etkisinin temel unsurlarından biri haline geldiğini vurguladı. Ersoy, "Enerjide güçlü Türkiye, her alanda güçlü Türkiye demektir" ifadesini kullandı.

Madencilik ve yatırım ortamında hızlı adımlar

Ersoy, yerli kaynakları önceleyen ve dışa bağımlılığı azaltan vizyonun en önemli ayaklarından birinin madencilik olduğunu belirtti. MTA ve Eti Maden'in 90 yılı aşan kurumsal birikiminin; bor, nadir toprak elementleri ve stratejik madenler başta olmak üzere ülkenin yer altı zenginliklerini yüksek katma değere dönüştürmede güçlü bir kaldıraç oluşturduğunu söyledi.

Gazi Meclisinde maden ruhsatlarına ilişkin yapılan son düzenlemelerin yatırım süreçlerini hızlandırdığını, belirsizlikleri azalttığını ve hem yerli hem de uluslararası yatırımcılar için sektörün önünü açtığını belirten Ersoy, bu düzenlemeyi "üretimden kaçan değil; üretimi yöneten bir Türkiye" anlayışının bir yansıması olarak nitelendirdi.

Uluslararası iş birlikleri: Pakistan, Somali ve bölgesel temaslar

Ersoy, Türkiye'nin enerji diplomasisinin ticari, stratejik ve güvenlik odaklı çok boyutlu bir yaklaşımla yürütüldüğünü ifade etti. Bu çerçevede Pakistan ile kurulan iş birliğinin yeni bir dönemi başlattığını belirterek, Bakan Alparslan Bayraktar öncülüğünde imzalanan anlaşmalar doğrultusunda "2025 yılı sonunda üç deniz ve iki kara sahasında petrol ve doğalgaz arama-üretim faaliyetleri için mutabakat sağlanmıştır" dedi. Ersoy, "2026 yılı itibarıyla sismik programların başlatılması; akabinde sondaj faaliyetlerine geçilmesi hedeflenmektedir" bilgisini paylaştı.

Ayrıca Somali ile hidrokarbon iş birliği kapsamında karada jeolojik çalışmalar ve sismik programların planlandığını ve ilerleyen dönemde keşif sondajının hedeflendiğini belirten Ersoy, Orta Asya ve Kafkasya'da Azerbaycan, Özbekistan ve diğer kardeş ülkelerle yürütülen temasların enerji projelerini ortak geleceği şekillendiren yatırımlara dönüştürdüğünü vurguladı.

Sondaj filoları, Karadeniz başarıları ve stratejik hedef

Ersoy, enerji şirketlerimizin yurtdışında elde ettiği her yeni blok ve ortaklığın Türkiye'nin enerji arz güvenliğine uzun vadeli katkı sağladığını ifade etti. Sondaj filomuzun güçlendirilmesinin bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu belirten Ersoy, "7’nci nesil, yüksek teknolojili yeni sondaj gemimizin envantere katılmasıyla Türkiye, dünyanın en güçlü deniz sondaj filolarından birine sahip olmuştur" dedi.

Karadeniz'de yürütülen çalışmaların, özellikle Sakarya Gaz Sahası'nın, milletin sofrasına doğrudan yansıyan somut bir başarıya dönüştüğünü belirten Ersoy, bunun "Mavi Vatan" kavramının enerji ve kalkınma hamlesi niteliğini de gösterdiğini söyledi.

Ersoy sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye, enerjide başkasının hesabına göre hareket eden değil; kendi hesabını kendi yapan, hedef koyan, sahada varlık gösteren ve sonuç alan bir ülkedir. Sayın Bakanım, şahsınızın liderliğinde sürdürülen çalışmalar, Milli Enerji ve Maden Politikası'nın sahadaki en somut karşılığıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak, yerli kaynakları önceleyen, madenciliği stratejik bir kalkınma aracı olarak gören, uluslararası arenada güçlü ve itibarlı bir Türkiye hedefine desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Çünkü biliyoruz ki: Enerjide güçlü Türkiye, her alanda güçlü Türkiye demektir".

