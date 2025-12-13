Isparta'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
Kaza gece saatlerinde Şarkikaraağaç'ta meydana geldi
Kazanın, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Orta Mahallede, Emniyet Müdürlüğü ilerisinde mezarlık yanında gece saatlerinde gerçekleştiği belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, İsmail T. (18) idaresindeki 32 SD 851 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü İsmail T. (18) ile araçta yolcu olarak bulunan Murat Enes K. (18) yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
