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Nijerya'da Boko Haram Operasyonunda 70 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Borno eyaletinde düzenlenen operasyonlarda Boko Haram'a yönelik önemli bir başarı elde edildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 00:22
Nijerya'da Boko Haram Operasyonunda 70 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'da Boko Haram'a Büyük Darbe

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonlarda 70 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonların Detayları

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, 16-25 Ocak tarihleri arasında Tumbuktu bölgesinde gerçekleştirilen bu operasyonlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 70 teröristin yanı sıra 3 örgüt elebaşının da hedef alındığı belirtildi.

Askeri Kayıplar

Ancak operasyonlar sırasında 22 askerin hayatını kaybettiği ve birçok askerin de yaralandığı bilgisi verildi. Bu süreç, Nijerya ordusu için zorlu bir mücadeleyi temsil ediyor.

Boko Haram'ın Tarihsel Varlığı

2000'li yılların başından beri Nijerya'da etkin bir şekilde faaliyet gösteren Boko Haram, 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel terör eylemleriyle on binlerce insanın yaşamını yitirmesine sebep oldu. Örgüt, 2015 yılından itibaren Kamerun, Çad ve Nijer gibi komşu ülkelerde de saldırılar düzenlemektedir. Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarda en az 2 bin kişi hayatını kaybetmiştir.

Göç Eden İnsanlar

Ülkede süregelen terör saldırıları ve çatışmalar sonucunda yüz binlerce insan göç etmek zorunda kaldı. Bu durum, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştirmiştir.

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