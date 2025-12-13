Eskişehir'de Marketten Bin 350 TL'lik Alkollü İçecek Hırsızlığı Kamera Kaydında

Eskişehir'de marketten alkollü içecek hırsızlığı güvenlik kaydında

Olayın ayrıntıları ve işyeri tepkisi

Eskişehir’de bir markette yaşanan hırsızlık olayı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde, dün akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre; müşteri olarak markete giren bir erkek şahıs, içerideki kalabalığı fırsat bilerek bin 350 TL değerindeki alkollü içecek şişesini cebine attı. Ardından hiçbir şey olmamış gibi davranan şahıs, parayı ödemeden soğukkanlı bir şekilde işletmeden ayrıldı.

O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kayda alındı. Durumu sonradan fark eden işletme sahibinin, yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili şikayetçi olacağı öğrenildi.

