Bakan Uraloğlu, İskurt'un Annesinin Cenaze Törenine Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakan Yardımcısı Enver İskurt'un annesi Nazmiye İskurt'un cenaze törenine katıldı.

İskurt için Maçka ilçesine bağlı Hızarlı Mahallesi'nde düzenlenen cenaze merasimi, duygulu anlara sahne oldu.

Törende bir konuşma yapan Bakan Uraloğlu, İskurt ve ailesine başsağlığı dileyerek, desteklerini iletti.

Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından aynı yerindeki mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene İskurt'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Kanca, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Emin Aşıkkutlu, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, eski Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 3), Bakan Yardımcısı Enver İskurt'un annesi Nazmiye İskurt'un cenaze törenine katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 3), Bakan Yardımcısı Enver İskurt'un annesi Nazmiye İskurt'un cenaze törenine katıldı.