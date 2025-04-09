DOLAR
38 0,48%
EURO
41,87 -0,15%
ALTIN
3.781,42 -4,06%
BITCOIN
2.969.892,35 -1,4%

Bakan Uraloğlu, İskurt'un Annesinin Cenaze Törenine Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bakan Yardımcısı İskurt'un annesinin cenaze törenine katılarak başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 19:13
Bakan Uraloğlu, İskurt'un Annesinin Cenaze Törenine Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakan Yardımcısı Enver İskurt'un annesi Nazmiye İskurt'un cenaze törenine katıldı.

İskurt için Maçka ilçesine bağlı Hızarlı Mahallesi'nde düzenlenen cenaze merasimi, duygulu anlara sahne oldu.

Törende bir konuşma yapan Bakan Uraloğlu, İskurt ve ailesine başsağlığı dileyerek, desteklerini iletti.

Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından aynı yerindeki mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene İskurt'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Kanca, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Emin Aşıkkutlu, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, eski Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 3), Bakan Yardımcısı Enver İskurt'un annesi...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 3), Bakan Yardımcısı Enver İskurt'un annesi Nazmiye İskurt'un cenaze törenine katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 3), Bakan Yardımcısı Enver İskurt'un annesi...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 3), Bakan Yardımcısı Enver İskurt'un annesi Nazmiye İskurt'un cenaze törenine katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Meteoroloji'den Kar Alarmı: Ankara ve Adıyaman Sıfırın Altına Düşecek!

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Talip Uzun, Dünya Parlamento Genel Sekreterler Yönetim Kurulu Üyesi Oldu
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu Karşıladı
3
Artvin'de Kaya Kartalı Doğaya Salındı
4
Ankara'da Sahte İçkiden Zehirlenme Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
5
Bayburt'ta Kuvvetli Rüzgar Can ve Mal Güvenliğini Tehdit Ediyor
6
Bakan Uraloğlu, İskurt'un Annesinin Cenaze Törenine Katıldı

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak

Meteoroloji'den Kar Alarmı: Ankara ve Adıyaman Sıfırın Altına Düşecek!

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama