Batman'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Kültür Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi

Batman'ın Kültür Mahallesinde park halinde bulunan bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde park halindeki otomobilden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

