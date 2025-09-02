Afganistan'da 6 Büyüklüğündeki Deprem: Ölü Sayısı 1411'e Yükseldi

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1411 olarak açıklandı. Olay bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Resmi Açıklama ve Bilanço

Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda depremin bilançosuna ilişkin verileri duyurdu. Mücahid’in verdiği bilgilere göre yaralı sayısı 3 bin 124, yıkılan ev sayısı ise 5 bin 412 olarak kaydedildi.

Afgan Kızılayı ise ülkenin doğusundaki 3 vilayette 8 binden fazla evin yıkıldığını, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Yetkililer, yaralı tahliyelerinin devam etmesi nedeniyle ölü ve yaralı sayılarının değişebileceğine dikkat çekti.

Deprem sonucu meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle bazı yollar kapandı; yetkililer, zorlu bölgelere ulaşımı sağlamak amacıyla kapalı yolların yeniden açılacağını belirtti.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, Kunar'ın depremden etkilenen dağlık kesimlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin dağlık arazi ve kötü hava koşulları nedeniyle bazı köylere ulaşmakta güçlük çektiği bildirildi. Halkın da katıldığı arama kurtarma operasyonlarında enkazdan çıkarılan yaralılar helikopterlerle hastanelere sevk ediliyor.

Uluslararası Yardımlar ve İnsani Destek

Afganistan yönetiminin uluslararası yardım çağrısı üzerine Hindistan, İsviçre, Çin ve İngiltere başta olmak üzere bazı ülkeler bölgeye yardım göndereceklerini duyurdu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamasında, depremde evlerini kaybeden aileler için hijyen malzemeleri, sıcak giysi, battaniye ve mutfak gereçleri içeren 2 bin yardım kitinin bölgeye gönderildiğini bildirdi.

Depremin Teknik Ayrıntıları

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin pazar günü Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte, 6 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurmuştu. Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise ilk değerlendirmede depremden 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini bildirmişti.