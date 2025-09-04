DOLAR
Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem: Ölü sayısı 2 bin 205'e yükseldi

Kunar'daki 31 Ağustos depreminde ölü sayısı 2 bin 205'e, yaralılar 3 bin 640'a çıktı; kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 14:21
Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem: Ölü sayısı 2 bin 205'e yükseldi

Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem: Ölü sayısı 2 bin 205'e yükseldi

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde 31 Ağustos Pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 205'e yükseldi.

ToloNews'ün, Afganistan geçici hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat'ın açıklamasına dayandırdığı habere göre, depremde yaralananların sayısı da 3 bin 640 olarak aktarıldı.

Kunar vilayetinde depremden en çok etkilenen bölgeler arasında Nur Gül, Savki, Çapa Dara ve Manogi yer alıyor ve bu bölgelerde kurtarma çalışmaları sürüyor.

USGS ve resmi açıklamalar

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 31 Ağustos'ta depremin, Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad şehrinin 27 kilometre kuzeydoğusunda ve 8 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirmişti. Depremin büyüklüğü 6 olarak kaydedildi.

Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid ise daha önce depremde ölü sayısını 1411, yaralı sayısını ise 3 bin 124 olarak duyurmuştu. Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtti.

