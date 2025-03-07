İstanbul Valisi Gül, Edip Akbayram'ın Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül, sanatçı Edip Akbayram'ın ailesine başsağlığı dilemek için taziye ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 23:00
İstanbul Valisi Gül, Edip Akbayram'ın Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

İstanbul Valisi Gül'den Anlamlı Ziyaret

İstanbul Valisi Davut Gül, ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın ailesine bir taziye ziyareti gerçekleştirdi. Bu anlamlı ziyaret, Vali Gül'ün duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Başsağlığı Dilekleri İletildi

Valiliğin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Vali Gül’ün Akbayram'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ilettiği bildirildi. Sanat camiasının önemli isimlerinden biri olan Edip Akbayram’ın vefatı, pek çok kişiyi derinden üzdü.

Yanında Tarsan İsimler

Vali Gül'e bu ziyaretinde, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı ve Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk da eşlik etti. Bu destek ziyaretleri, sanatçıya ve ailesine olan saygının bir göstergesi oldu.

Sanatçının vefatı, toplumsal hafızada iz bıraktı ve çok sayıda seveninin yüreğini burktu.

İstanbul Valisi Davut Gül (sol 2), sanatçı Edip Akbayram'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu....

İstanbul Valisi Davut Gül (sol 2), sanatçı Edip Akbayram'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. İstanbul Valisi Gül'e ziyaretinde, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı (ortada) ve Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk da (sağ 2) eşlik etti.

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