Mersin'de TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması Devam Ediyor

Mersin’de Heyecan Verici TEKNOFEST Yarışması

Adana’da 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Mersin’de bulunan olimpik yüzme havuzunda, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması’nın finali devam ediyor.

Yarışma Detayları

Final mücadelesinde 45 takımdan toplamda 451 yarışmacı, etkileyici parkurlarda yeteneklerini sergiliyor. Katılımcılar, ileri kategoride gerçekleştirilen ‘Torpido fırlatma’, ‘Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti’ ile ‘Renk tespiti ve kapıdan geçiş’ görevlerinde mücadele ediyor.

Genç Yarışmacılardan Pelin Suluoğlu’ndan Açıklama

Yarışmaya Adana'dan katılan 15 yaşındaki Pelin Suluoğlu, AA muhabirine verdiği bilgide, ekibiyle birlikte 6 yıldır bu organizasyona katıldıklarını ifade etti. "Çok zorlu aşamalardan geçerek buralara geldik. Son iki yılın ikincisiyiz. Takımıma güveniyorum ve yapabileceğimize inanıyorum. Heyecanlı ve mutluyuz," şeklinde konuştu.

Ödüller ve Son Gelişmeler

Yarışma, yarın sona erecek ve temel kategoride birinci olan takım 150 bin, ikinci 120 bin, üçüncü ise 100 bin lira ödülle ödüllendirilecek. İleri kategoride ise birincilik ödülü 200 bin lira, ikincilik 150 bin lira ve üçüncülük 120 bin lira olarak belirlendi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali üçüncü gününde devam etti.Katılımcılar, ileri kategorisindeki yarışmanın 'Torpido fırlatma', 'Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti' ile 'Renk tespiti ve kapıdan geçiş' parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiledi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali üçüncü gününde devam etti.Katılımcılar, ileri kategorisindeki yarışmanın 'Torpido fırlatma', 'Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti' ile 'Renk tespiti ve kapıdan geçiş' parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiledi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali üçüncü gününde devam etti.Katılımcılar, ileri kategorisindeki yarışmanın 'Torpido fırlatma', 'Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti' ile 'Renk tespiti ve kapıdan geçiş' parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiledi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali üçüncü gününde devam etti.Katılımcılar, ileri kategorisindeki yarışmanın 'Torpido fırlatma', 'Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti' ile 'Renk tespiti ve kapıdan geçiş' parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiledi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali üçüncü gününde devam etti.Katılımcılar, ileri kategorisindeki yarışmanın 'Torpido fırlatma', 'Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti' ile 'Renk tespiti ve kapıdan geçiş' parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiledi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali üçüncü gününde devam etti.Katılımcılar, ileri kategorisindeki yarışmanın 'Torpido fırlatma', 'Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti' ile 'Renk tespiti ve kapıdan geçiş' parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiledi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali üçüncü gününde devam etti.Katılımcılar, ileri kategorisindeki yarışmanın 'Torpido fırlatma', 'Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti' ile 'Renk tespiti ve kapıdan geçiş' parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiledi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali üçüncü gününde devam etti.Katılımcılar, ileri kategorisindeki yarışmanın 'Torpido fırlatma', 'Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti' ile 'Renk tespiti ve kapıdan geçiş' parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiledi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali üçüncü gününde devam etti.Katılımcılar, ileri kategorisindeki yarışmanın 'Torpido fırlatma', 'Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti' ile 'Renk tespiti ve kapıdan geçiş' parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiledi.