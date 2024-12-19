Afganistan'da İki Trafik Kazasında 52 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'da Trafik Kazaları Can Almaya Devam Ediyor

Afganistan'ın Gazni vilayetinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında en az 52 kişi hayatını kaybetti. Yerel basına yansıyan haberlere göre, kazalar, Gazni vilayetinin merkezine bağlı Şahbaz ve Andar ilçesi Nani bölgelerinde gerçekleşti.

Gazni Vilayeti Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, kazalarda en az 76 kişi yaralandı. Her iki kaza, başkent Kabil'i güneydeki Kandahar vilayetine bağlayan ana yol üzerinde yaşandı. Olayın detaylarına göre, bir yolcu otobüsü bir petrol tankeriyle, diğer bir yolcu otobüsü ise bir tırla çarpıştı.

Yaralılar, en yakın hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cesetleri ise yakınlarına teslim ediliyor.

Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, yayımladığı taziye mesajında, ilgili kurumlara en kısa sürede acil müdahale etme ve kazaların nedenini araştırma talimatı verildiğini bildirdi.

Uzun yıllar süren çatışmalar, Afganistan'daki altyapının gelişmesini engellemiş olup, bu da trafik kazalarında yüksek kayıp sayılarına yol açmaktadır.