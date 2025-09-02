DOLAR
Afganistan'da Pazar Günü Deprem: Ölü Sayısı 1000'i Aştı

Afganistan'ın doğusunda pazar günü meydana gelen depremde ölü sayısı 1000'i aştı; bölge yoğun arama-kurtarma çalışmalarına sahne oluyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 11:07
Afganistan'ın doğusunda pazar günü meydana gelen depremde ölü sayısı 1000'i aştı. Olay, bölgeden gelen ilk haberlerle ciddi can ve mal kaybına işaret ediyor.

Bölgede Durum

Depremin etkilediği alan, ülkenin doğu kesiminde yer alıyor. Yetkililer ve yerel ekipler, etkilenen yerleşimlerde hasar tespit ve acil müdahale çalışmalarına başladı.

Kurtarma ve Yardım Çalışmaları

Kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sahada arama-kurtarma ile yardım operasyonlarını sürdürüyor. Resmi makamlar; güvenlik, yardım sevkiyatı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşma konusunda koordinasyon sağlıyor.

Gelişmeler geldikçe resmi açıklamalar takip edilecek ve kamuoyuna aktarılacak.

