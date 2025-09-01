DOLAR
Afganistan Depremi: Pakistan, Hindistan ve Japonya'dan Taziye ve Destek Mesajları

Pakistan, Hindistan ve Japonya, Afganistan'daki 800'den fazla can kaybına yol açan depreme taziye mesajları ve insani yardım taahhütleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 16:36
Afganistan Depremi: Pakistan, Hindistan ve Japonya'dan Taziye ve Destek Mesajları

Afganistan Depremine Asya'dan Taziye ve Destek

Afganistan'da yaşanan ve 800'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği deprem sonrası Pakistan, Hindistan ve Japonya resmi taziye mesajları yayımladı ve insani destek taahhüt etti.

Hindistan

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Afganistan'da meydana gelen deprem nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz." ifadesini kullandı. Modi, ülkesinin depremden etkilenenlere mümkün olan her türlü insani yardım ve desteği sağlayacağını bildirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ise depremde yaşamını yitirenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Jaishankar, 1000'den fazla çadır ve gıda malzemesinin Afganistan'a ulaştırıldığını ve yarından itibaren daha fazla insani yardımın bölgeye gönderileceğini aktardı.

Pakistan

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, X platformundaki mesajında depremin Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde de hissedildiğini belirterek yaşanan afetten ötürü derin üzüntü duyduğunu ve hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti. Şerif açıklamasında ayrıca "Afgan kardeşlerimizle dayanışma içerisindeyiz ve bu konuda mümkün olan her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesine yer verdi.

Japonya

Japonya'nın Kabil Büyükelçiliği, X hesabından Büyükelçi Takayoshi Kuromiya'nın depreme ilişkin mesajını paylaştı. Kuromiya, kurtarma operasyonlarının hızlı şekilde tamamlanması ve afetten etkilenenlerin bir an evvel sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Depremin Teknik Bilgileri

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin Afganistan'ın Pakistan sınırına yakın, Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte ve 6 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. Yerel yetkililer, bu depremin ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu bildirdi.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, düzenlediği basın toplantısında, dün gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 800'ü, yaralı sayısının ise 2500'ü geçtiğini duyurmuştu.

