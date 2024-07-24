Afganistan'ın Bereket Projesi: Kuştepe Kanalı'ndan Umutlar

Afganistan'da Tarımı Canlandıracak Kuştepe Kanalı Projesi

Kuştepe Kanalı Projesi, Afganistan’ın kuzeyinde çorak arazileri verimli tarım alanlarına dönüştürmeyi hedefliyor. Projenin ilk etabının, 4 ay içerisinde hayata geçmesi planlanıyor.

Geçici Hükümetin Önceliği: Altyapı Geliştirme

Afganistan geçici hükümeti, 2021 yılı itibarıyla maden yatırımları ve altyapı projeleriyle ülke ekonomisini canlandırmayı amaçlıyor. Bu bağlamda, Kuştepe Kanalı Projesi, ülkenin en büyük altyapı projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Proje, eski lider Davud Han döneminden beri hayata geçirilmesi düşünülen bir girişimdir ve 2022 yılında inşasına başlanmıştır.

Projenin Hedefleri ve Zorlukları

Proje sayesinde, Amuderya Nehri’nin suyu, 550-600 bin hektarlık tarım arazisini sulamak amacıyla yönlendirilecektir. Ancak, projenin hayata geçirilmesi sırasında bazı zorluklarla karşılaşılması bekleniyor. Özellikle, kamusal anlamda tanınmayan Afganistan, uluslararası yaptırımlar altında büyük ekonomik zorluklar yaşamaktadır.

Bölge Halkının Beklentileri ve Projeye İlişkin Görüşler

Projenin ikinci fazı %30 oranında tamamlandı ve kuraklıktan en çok etkilenen bölgelerde tarımsal üretimi artırmak için büyük umutlar taşıyor. Proje alanında çalışmalar devam ederken, yerel halk arasında da projeye dair heyecan var. Belh vilayetinden gelen çiftçiler, kanal inşaatının tamamlanmasını ve sulama sistemi ile birlikte tarımda verimliliğin artmasını bekliyor.

Proje Çalışmalarında Hızlı İlerleme

Afganistan Ulusal Kalkınma Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Rezauddin Şerifi, Amuderya Nehri ile kanal bağlantısının 4 ay içinde tamamlanacağını belirtiyor ve projenin gıda bağımsızlığı açısından büyük bir fırsat sunduğunu vurguluyor. Şerifi, "Kanalın ekolojik dengeye zarar vereceği yönündeki endişeler doğru değil; çöl alanları yeşillenecek ve bu durum hem Afganistan'a hem de komşularına fayda sağlayacaktır" diyor.

Demografik Etkiler ve Yerel Endişeler

Kuştepe Kanalı Projesi'nin, bölgedeki demografik yapıyı değiştirebileceği ve yeni iş imkanları sağlayacağı yönünde beklentiler bulunuyor. Ancak, Türkmen ve Özbek nüfusu üzerindeki etkileri kaygı yaratıyor. Ekonomik canlılık, bölgeyi diğer bölgelerden göçmen çekme potansiyeli taşıyor.

Komşu Ülkeler ve Su Yönetimi Üzerine İlişkiler

Kuştepe Kanalı, komşu ülkeler Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile su dengesine dair tartışmalara neden olmaktadır. Özbek yetkilileri, projenin çevresel etkileri konusunda endişelerini dile getirirken, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, su yönetimi konusunda ortak çalışma önerisinde bulundu. Ancak, bu talep Afganistan’da pek karşılık bulmadı.

Afganistan'ın kuzeyine su getirilerek geniş çorak alanları tarım arazisine dönüştürme hedefiyle yürütülen Kuştepe Kanalı Projesi'nin ilk etabının yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Afganistan'ın kuzeyine su getirilerek geniş çorak alanları tarım arazisine dönüştürme hedefiyle yürütülen Kuştepe Kanalı Projesi'nin ilk etabının yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Afganistan'ın kuzeyine su getirilerek geniş çorak alanları tarım arazisine dönüştürme hedefiyle yürütülen Kuştepe Kanalı Projesi'nin ilk etabının yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Afganistan'ın kuzeyine su getirilerek geniş çorak alanları tarım arazisine dönüştürme hedefiyle yürütülen Kuştepe Kanalı Projesi'nin ilk etabının yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Afganistan'ın kuzeyine su getirilerek geniş çorak alanları tarım arazisine dönüştürme hedefiyle yürütülen Kuştepe Kanalı Projesi'nin ilk etabının yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Afganistan'ın kuzeyine su getirilerek geniş çorak alanları tarım arazisine dönüştürme hedefiyle yürütülen Kuştepe Kanalı Projesi'nin ilk etabının yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Afganistan'ın kuzeyine su getirilerek geniş çorak alanları tarım arazisine dönüştürme hedefiyle yürütülen Kuştepe Kanalı Projesi'nin ilk etabının yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Afganistan'ın kuzeyine su getirilerek geniş çorak alanları tarım arazisine dönüştürme hedefiyle yürütülen Kuştepe Kanalı Projesi'nin ilk etabının yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Afganistan'ın kuzeyine su getirilerek geniş çorak alanları tarım arazisine dönüştürme hedefiyle yürütülen Kuştepe Kanalı Projesi'nin ilk etabının yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Afganistan'ın kuzeyine su getirilerek geniş çorak alanları tarım arazisine dönüştürme hedefiyle yürütülen Kuştepe Kanalı Projesi'nin ilk etabının yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Afganistan'ın kuzeyine su getirilerek geniş çorak alanları tarım arazisine dönüştürme hedefiyle yürütülen Kuştepe Kanalı Projesi'nin ilk etabının yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Afganistan'ın kuzeyine su getirilerek geniş çorak alanları tarım arazisine dönüştürme hedefiyle yürütülen Kuştepe Kanalı Projesi'nin ilk etabının yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Afganistan'ın kuzeyine su getirilerek geniş çorak alanları tarım arazisine dönüştürme hedefiyle yürütülen Kuştepe Kanalı Projesi'nin ilk etabının yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Afganistan'ın kuzeyine su getirilerek geniş çorak alanları tarım arazisine dönüştürme hedefiyle yürütülen Kuştepe Kanalı Projesi'nin ilk etabının yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Afganistan'ın kuzeyine su getirilerek geniş çorak alanları tarım arazisine dönüştürme hedefiyle yürütülen Kuştepe Kanalı Projesi'nin ilk etabının yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Afganistan'ın kuzeyine su getirilerek geniş çorak alanları tarım arazisine dönüştürme hedefiyle yürütülen Kuştepe Kanalı Projesi'nin ilk etabının yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Afganistan'ın kuzeyine su getirilerek geniş çorak alanları tarım arazisine dönüştürme hedefiyle yürütülen Kuştepe Kanalı Projesi'nin ilk etabının yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Afganistan'ın kuzeyine su getirilerek geniş çorak alanları tarım arazisine dönüştürme hedefiyle yürütülen Kuştepe Kanalı Projesi'nin ilk etabının yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Afganistan'ın kuzeyine su getirilerek geniş çorak alanları tarım arazisine dönüştürme hedefiyle yürütülen Kuştepe Kanalı Projesi'nin ilk etabının yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Afganistan'ın kuzeyine su getirilerek geniş çorak alanları tarım arazisine dönüştürme hedefiyle yürütülen Kuştepe Kanalı Projesi'nin ilk etabının yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Afganistan'ın kuzeyine su getirilerek geniş çorak alanları tarım arazisine dönüştürme hedefiyle yürütülen Kuştepe Kanalı Projesi'nin ilk etabının yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Afganistan'ın kuzeyine su getirilerek geniş çorak alanları tarım arazisine dönüştürme hedefiyle yürütülen Kuştepe Kanalı Projesi'nin ilk etabının yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Afganistan'ın kuzeyine su getirilerek geniş çorak alanları tarım arazisine dönüştürme hedefiyle yürütülen Kuştepe Kanalı Projesi'nin ilk etabının yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Afganistan'ın kuzeyine su getirilerek geniş çorak alanları tarım arazisine dönüştürme hedefiyle yürütülen Kuştepe Kanalı Projesi'nin ilk etabının yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Afganistan'ın kuzeyine su getirilerek geniş çorak alanları tarım arazisine dönüştürme hedefiyle yürütülen Kuştepe Kanalı Projesi'nin ilk etabının yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Afganistan'ın kuzeyine su getirilerek geniş çorak alanları tarım arazisine dönüştürme hedefiyle yürütülen Kuştepe Kanalı Projesi'nin ilk etabının yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Afganistan'ın kuzeyine su getirilerek geniş çorak alanları tarım arazisine dönüştürme hedefiyle yürütülen Kuştepe Kanalı Projesi'nin ilk etabının yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Afganistan'ın kuzeyine su getirilerek geniş çorak alanları tarım arazisine dönüştürme hedefiyle yürütülen Kuştepe Kanalı Projesi'nin ilk etabının yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Afganistan'ın kuzeyine su getirilerek geniş çorak alanları tarım arazisine dönüştürme hedefiyle yürütülen Kuştepe Kanalı Projesi'nin ilk etabının yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.