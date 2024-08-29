Afganistan'ın Kuzeydoğusunda 5,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Afganistan'ın Kuzeydoğusunda Deprem Şoku

Afganistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Badahşan vilayetinde bugün 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem yerel saatle 10:26'da kaydedildi.

Depremin Detayları

Depremin merkez üssünün Eşkaşim ilçesi olduğu belirtildi. Ayrıca, depremin yerin 224 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Hasar durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Hissedildiği Bölge

Bu doğal afetin ardından, başkent Kabil ile çevresindeki diğer kuzey vilayetleri ve komşu ülkeler Tacikistan ile Pakistan'daki vatandaşlar da sarsıntıları hissetti.

Badahşan'daki Sık Sık Meydana Gelen Sarsıntılar

Afganistan'ın kuzeydoğusunu kapsayan Hindikuş Dağları bölgesinde sık sık depremler meydana gelmektedir. Bu durum halk için sürekli bir tehdit oluşturmaktadır.