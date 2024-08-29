Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Afganistan'ın Kuzeydoğusunda 5,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Badahşan vilayetinde 5,4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Hasar durumu hakkında henüz bilgi yok.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 12:35
Afganistan'ın Kuzeydoğusunda 5,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Afganistan'ın Kuzeydoğusunda Deprem Şoku

Afganistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Badahşan vilayetinde bugün 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem yerel saatle 10:26'da kaydedildi.

Depremin Detayları

Depremin merkez üssünün Eşkaşim ilçesi olduğu belirtildi. Ayrıca, depremin yerin 224 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Hasar durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Hissedildiği Bölge

Bu doğal afetin ardından, başkent Kabil ile çevresindeki diğer kuzey vilayetleri ve komşu ülkeler Tacikistan ile Pakistan'daki vatandaşlar da sarsıntıları hissetti.

Badahşan'daki Sık Sık Meydana Gelen Sarsıntılar

Afganistan'ın kuzeydoğusunu kapsayan Hindikuş Dağları bölgesinde sık sık depremler meydana gelmektedir. Bu durum halk için sürekli bir tehdit oluşturmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar