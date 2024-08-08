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Afganistan Nüfusu 35,7 Milyon Olarak Tahmin Ediliyor

Afganistan yönetimi, 2024 nüfus tahminini 35,7 milyon olarak açıkladı; 18,2 milyon erkek, 17,5 milyon kadın öngörülüyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:54
Afganistan Nüfusu 35,7 Milyon Olarak Tahmin Ediliyor

Afganistan Nüfus Tahmini Açıklandı

Afganistan yönetimi, 2024 yılı itibarıyla ülke nüfusunun 35,7 milyon olmasının beklendiğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklama, Afganistan Ulusal İstatistik ve Enformasyon Kurumu Başkan Yardımcısı İsmetullah Hekimi tarafından yapıldı.

Nüfus Dağılımı Hakkında Veriler

Hekimi, yapılan tahminlere göre nüfusun 18,2 milyonunun erkek, 17,5 milyonunun kadın olduğunu belirtti. Ayrıca, Afganistan'da 9,2 milyon kişinin şehirlerde, 25 milyon kişinin ise kırsal alanlarda yaşadığı ifade edildi. Hekimi'nin ifadesine göre, ülke genelinde 1,5 milyon göçebe vatandaş da mevcut.

Elektronik Kimlik Dağıtımı

Hekimi, Afganistan'da toplam 13 milyon 868 bin kişinin elektronik kimliğe sahip olduğunu belirtirken, bunlardan 7,8 milyonunun Ağustos 2021'de yaşanan yönetim değişikliği sonrasında alındığını vurguladı.

Tarihsel Nüfus Sayımı Verileri

Ülkede en son nüfus sayımı 1979'da gerçekleştirilmişti. Uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle, Afganistan'da mevcut nüfusun tam olarak ne olduğu konusunda belirsizlikler sürüyor.

Birleşmiş Milletler Tahminleri

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 2024 yılı itibarıyla Afganistan'ın nüfusunun 44,5 milyon olacağı tahmin ediliyor. Afganistan geçici hükümeti, nüfusun belirlenmesi ve önemli sorunların tespit edilmesi amacıyla elektronik kimlik dağıtımını öncelikli hedef olarak belirlemiştir.

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