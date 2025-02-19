Afganistan, Pakistan'ın Düzensiz Göçmenlerin Sınır Dışı Kararına Tepki Gösterdi

Afganistan, Pakistan'ın düzensiz Afgan göçmenleri sınır dışı etme planına karşı resmi açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:51
Afganistan, Pakistan'ın Düzensiz Göçmenlerin Sınır Dışı Kararına Tepki Gösterdi

Afganistan, Pakistan hükümetinin ülkede bulunan tüm düzensiz Afgan göçmenleri sınır dışı etmek istediğini duyurdu. Afganistan'ın İslamabad Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Ravalpindi şehirlerinde yaşayan Afgan vatandaşlarının, son zamanlarda gözaltı ve arama operasyonlarına tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Herhangi bir resmi duyuru yapılmadan başlayan Afganların gözaltına alınması süreci, Afganistan'ın İslamabad Büyükelçiliğine resmi olarak bildirilmemiştir," ifadesine yer verildi. Bu duruma yönelik olarak, Büyükelçilik, Pakistanlı yetkililerle birçok toplantı gerçekleştirerek bu eylemlerin "münferit olaylar" mı yoksa "kamuoyuna açıklanması gereken resmi bir politikanın parçası mı" olduğunu sorguladı.

Ayrıca, sürecin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından da bilinmediği ifade edildi. Açıklamada, "Nihayetinde Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, tüm Afgan mültecilerin sadece İslamabad ve Ravalpindi'den değil, yakın gelecekte tüm ülkeden sınır dışı edilmesine yönelik kesin ve nihai bir plan olduğunu doğruladı," denildi.

Pakistanlı yetkililer, hükümetin resmi kararının geçerli yasal vizeleri bulunan Afganların bu iki şehirde ikamet etmelerine izin vermeyeceğini kaydetti. Bu doğrultuda, "Hükümetin Afgan vatandaş kartı ve sicil kanıt kartına sahip olan mülteciler için de derhal İslamabad ve Ravalpindi'den çıkma kararı aldığını" belirtti.

Ekim 2023 itibarıyla, BMMYK verilerine göre, Pakistan'da yaklaşık 1 milyon 340 bin Afgan mülteci ve 468 bin 800 düzensiz Afgan göçmen bulunmakta. 2023 yılı itibarıyla 820 binden fazla Afgan mülteci, ülkelerine döndü.

Ağustos 2021'deki yönetim değişikliğinden sonra, Kabil ile İslamabad arasında güvenlik sorunları gündeme gelmişti. Pakistan, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı (TTP) unsurlarının Afganistan'da bulunduğunu savunurken, Afgan yönetimi bu iddiaları reddetmekte.

Geo News kanalına göre, Pakistan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Afgan göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesine yönelik talimatnamenin doğruluğunu onayladı. Yeni düzenlemeye göre, Afgan vatandaş kartı sahibi olanlar ile sicil kanıt kartı bulunanların, İslamabad ve Ravalpindi dışına taşınacağı ve daha sonra geri gönderileceği bildirildi.

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