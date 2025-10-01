Afganistan: Ülke Genelinde İnternet Yasağı Yok, Kesintiler Fiber Değişiminden

Afganistan yönetimi internet yasağı iddialarını reddetti; kesintilerin eski fiber optik kabloların yıpranması ve değiştirilmesinden kaynaklandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 12:00
Afganistan: Ülke Genelinde İnternet Yasağı Yok, Kesintiler Fiber Değişiminden

Afganistan yönetimi: Ülke genelinde internet yasağı yok, kesintiler fiber değişiminden

Yönetim iddiaları reddetti; Flightradar24 en az sekiz uçuş iptalini kaydetti

Afganistan yönetimi, ülke genelinde internet yasağı getirildiğine dair iddiaları reddetti ve kesintilerin eski fiber optik kabloların yıpranması ve değiştirilmesi nedeniyle olduğunu açıkladı.

Yetkililer, bir Whatsapp grubunda Pakistanlı gazetecilere eski kabloların yıprandığını ve değişim çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

"İnternete yasak getirdiğimiz yönünde yayılan söylentiler gibi bir şey yok."

Küresel ve yerel medya kuruluşları dün Afganistan genelinde internet ve telekomünikasyon hizmetlerinin saatlerdir kesik olduğunu bildirmişti.

Flightradar24 verilerine göre, kesinti nedeniyle Kabil Uluslararası Havalimanı'ndan kalkması veya buraya varması planlanan en az sekiz uçuş iptal edildi.

Yerel basında ise, yönetimin kararıyla birkaç haftadır bazı kentlerde fiber optik internetin kesildiğine dair haberler yer alıyordu.

