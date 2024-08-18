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Afganistan ve Özbekistan Ekonomik İşbirliğini Güçlendiriyor

Afganistan ve Özbekistan 2,5 milyar dolarlık ticaret anlaşmaları imzalayarak ekonomik ilişkilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 12:42
Afganistan ve Özbekistan Ekonomik İşbirliğini Güçlendiriyor

Afganistan ve Özbekistan Ekonomik İlişkilerini Geliştiriyor

Afganistan'ın başkenti Kabil, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov liderliğindeki bir heyetin ziyaretiyle önemli ticari anlaşmalara ev sahipliği yaptı. Taraflar, ikili ekonomik ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan toplam 2,5 milyar dolar değerinde ticari anlaşmalar imzaladı.

Görüşmeler ve Anlaşmalar

Dün sabah saatlerinde Kabil'e ulaşan Özbek heyeti, Afganistan geçici hükümetiyle üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelere Molla Abdulkabir, Molla Abdulgani Birader, Molla Abdusselam Hanefi ve Emirhan Muttaki gibi önemli yetkililer katıldı.

İşbirliği Alanları

Taraflar, enerji, ulaştırma, demir yolu, tarım, madencilik gibi birçok alanda işbirliğini güçlendirmek için pozitif mesajlar verdiler. Bu doğrultuda, ekonomik ilişkileri geliştirmek için toplamda 35 ticari anlaşma imzalandı.

Uluslararası Tanınma ve Yatırımlar

Afgan yetkililer, Özbekistan'ın desteği ile Afganistan'ın Orta ve Güney Asya arasında bir merkez haline gelmesini istediklerini ifade ettiler. Molla Abdulkabir, uluslararası topluma, geçici hükümeti tanıması yönünde çağrıda bulundu.

Özbekistan'ın Yatırım Planları

Özbek Başbakan Aripov, Afganistan yönetimi ile işbirliğini artırma ve çeşitli alanlarda yatırım yapma niyetlerini dile getirdi. Özbekistan, Afgan öğrenciler ve tüccarlar için vize kolaylığı sağladığını da belirtti.

Ticaret Fuarı ve Demir Yolu Projeleri

Görüşmelerin ardından, Kabil'de Afganistan-Özbekistan Ticaret Fuarı açıldı. Ayrıca, Afgan ve Özbek delegasyonları, ülkeleri birbirine bağlayacak demir yolu projeleri üzerine de müzakerelerde bulundular.

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