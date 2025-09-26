AFP, AP, Reuters ve BBC'den İsrail'e Çağrı: Gazze'ye Gazeteci Girişine İzin Verilsin

AFP, AP, Reuters ve BBC, Gazze'ye uluslararası gazetecilerin serbestçe girmesi için İsrail yönetimine ortak çağrı yaptı; Filistinli muhabirlerin yükü vurgulandı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 12:20
Agence France-Presse (AFP), The Associated Press (AP), Reuters ve BBC, uluslararası gazetecilerin Gazze'ye serbestçe ulaşabilmesi için İsrail yönetimine çağrıda bulundu.

AFP'nin sosyal medya hesabından yayımlanan ortak açıklamada, söz konusu kuruluşların Gazze'ye erişim hakkı talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, haber aktarma yükünün şu anda ağırlıklı olarak Filistinli gazetecilerde olduğu vurgulanarak, bölgedeki gazetecilerin ağır bedeller ödediği ve yaşananlara tanık olanların sayısının azaldığı kaydedildi.

Ortak açıklamada yer alan ifadedeki gibi: "BBC, Agence France-Presse, Associated Press ve Reuters, uluslararası gazetecilerin Gazze Şeridi'ne girebilmesini sağlamak için İsrail makamlarına yeni bir ortak çağrıda bulunuyor."

Haberde ayrıca, İsrail yönetiminin Gazze'ye basın mensuplarının girişine izin vermediği bilgisi paylaşıldı.

