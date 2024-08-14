Afrika Birliği'nden M Çiçeği Salgınına Karşı 23 Milyon Aşı Duyurusu

Afrika Birliği'nden M Çiçeği Salgınına Karşı Önemli Adım

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Africa CDC) Genel Direktörü Jean Kaseya, M çiçeği salgını ile mücadelede önemli bir duyuruda bulundu.

Aşılama Hedefleri

Kaseya, çevrim içi seminerde yaptığı açıklamada, 23 milyon dozdan fazla aşıyı güvence altına almak için belirledikleri net plana işaret etti. Salgının başlangıcında 10 milyon doz aşı temin ettiklerini belirten Kaseya, yıl sonuna kadar 23 milyon dozun üzerinde bir hedefle ilerlediklerini ifade etti.

Aşı Dağıtımında Güven

Aşının Afrika genelinde erişilebilirliği ve dağıtımı ile ilgili endişelerin bulunmadığını vurgulayan Kaseya, ülkenin güçlü aşılama kampanyalarına, artırılmış gözetim faaliyetlerine ve gelişmiş test yöntemlerine ihtiyacı olduğunu belirtti.

Uzun Vadeli Planlama Gereksinimi

M çiçeği ile ilgili belirsizliklere değinen Kaseya, "Salgın ile başa çıkmak için uzun vadeli ve kritik bir planlama gerekliliği oldukça önemlidir" dedi. Kaseya, Afrika Birliği'nin ihtiyacı olan ülkelere aşıların ulaştırılması için ortaklarla işbirliği içerisinde çalıştığını da sözlerine ekledi.

Haftalık Basın Toplantıları

Africa CDC'nin aşı kampanyası ve diğer önlemler hakkında haftalık basın toplantıları düzenleyerek sürekli güncellemeler sağlayacağını belirten Kaseya, halkı bilgilendirme amacı taşıdıklarını dile getirdi.

M Çiçeği Virüsü ve Belirtileri

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgenlerden ya da enfekte bireylerden bulaşmaktadır. İlk belirtiler, virüs kapıldıktan 5 ila 21 gün sonra ortaya çıkabilir ve genellikle yüksek ateş, baş ve kas ağrıları, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk gibi semptomlar gösterir.

Tedavi Süreci

Özel bir tedavi yöntemi bulunmayan M çiçeği, antiviral ilaçlarla tedavi edilmektedir. Çoğu vaka hastalığı hafif geçirirken, birkaç hafta içerisinde sağlıklarına kavuşmaktadır.