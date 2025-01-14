Afrika Birliği, Somali ve Etiyopya’nın Diplomatik İlişkilerini Yeniden Başlattı

Afrika Birliği, Somali ve Etiyopya'nın diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararını memnuniyetle karşıladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 21:27
Afrika Birliği, Somali ve Etiyopya’nın Diplomatik İlişkilerini Yeniden Başlattı

Afrika Birliği, Diplomatik İlişkilerin Yeniden Başlatılmasını Destekliyor

Afrika Birliği, Etiyopya ile Somali arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlama kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı’nın Somali Özel Temsilcisi ve Afrika Birliği Destek ve İstikrar Misyonu (AUSSOM) Başkanı Büyükelçi Muhammed El-Amine Souef, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu kararın önemli olduğunu vurguladı.

Diplomatik İlişkiler ve Hedefler

Souef, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud arasında varılan mutabakatların büyük önem taşıdığını belirterek, bu anlaşmanın temel unsurları arasında diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi, güvenlik işbirliğinin arttırılması ve ekonomik entegrasyonun desteklenmesi gibi hedeflerin bulunduğunu kaydetti.

Somali'nin İstikrar Çabaları

Souef, AUSSOM'un Somali halkının talepleri doğrultusunda, Afrika Birliği'nin barışçıl ve müreffeh bir Afrika vizyonunu destekleyerek, Somali'nin istikrar çabalarına ve bölgesel işbirliklerine verdiği desteğin devam edeceğini ifade etti.

Önemli Buluşma

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Ahmed, 11 Ocak tarihinde Etiyopya'nın başkenti Adis Ababada bir araya gelmiş ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda mutabık kalmışlardı.

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