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Afrikalı Öğrenciler, TADD'ın Afet Farkındalık Eğitimlerine Yoğun İlgi Gösterdi

Afrikalı öğrenciler, TADD tarafından düzenlenen afet farkındalık ve ilkyardım eğitimlerine büyük ilgi gösterdi.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 16:17
Afrikalı Öğrenciler, TADD'ın Afet Farkındalık Eğitimlerine Yoğun İlgi Gösterdi

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) tarafından gerçekleştirilen afet farkındalık ve ilkyardım eğitimleri, Afrikalı öğrenciler arasında büyük bir heyecan yarattı. Eğitim seminerleri, Zeytinburnu Merkezefendi'deki dernek genel merkezinde 12, 19 ve 26 Nisan tarihlerinde düzenlendi.

Seminerlerde, Afet farkındalık ve ilkyardım, yangın güvenliği ve önleyici tedbirler ile acil durum ve afet yönetimi konuları ele alındı. Bu etkinliklere çok sayıda Afrikalı öğrenci ve vatandaş katıldı.

Acil Tıp Uzmanı ve Türkiye Acil Tıp Vakfı Başkan Vekili Doç. Dr. İsmail Tayfur, katılımcılara afet farkındalığı ve ilkyardım konularında değerli bilgi sundu. Ayrıca, Jeofizik Mühendisi ve A Sınıfı İş Güvenlik Uzmanı Cengiz Çolak, yangın güvenliği üzerine katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

Deniz Feneri Afet Yönetimi ve Kurtarma Müdürü İbrahim Topal ise acil durum ve afet yönetimi hakkında kapsamlı bir eğitim sundu. Ek olarak, Afet Yönetim Uzmanları Işık Akçapınar ve Selim Altınarık da afet farkındalık ve ilkyardım eğitimi düzenledi.

TADD'nın düzenlediği kariyer eğitimleri, Mayıs ayında da devam edecek ve katılımcılara daha fazla fırsat sunmayı hedefliyor.

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) tarafından düzenlenen afet farkındalık ve ilkyardım ile...

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) tarafından düzenlenen afet farkındalık ve ilkyardım ile acil eğitimleri, Afrikalı öğrenciler tarafından büyük ilgiyle takip edildi. TADD, Zeytinburnu Merkezefendi'deki genel merkezinde 12, 19 ve 26 Nisan tarihlerinde "Afet farkındalık ve ilkyardım", "Yangın güvenliği ve önleyici tedbirler" ile "Acil durum ve afet yönetimi" başlıklı eğitim seminerleri düzenledi.

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) tarafından düzenlenen afet farkındalık ve ilkyardım ile...

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) tarafından düzenlenen afet farkındalık ve ilkyardım ile acil eğitimleri, Afrikalı öğrenciler tarafından büyük ilgiyle takip edildi. TADD, Zeytinburnu Merkezefendi'deki genel merkezinde 12, 19 ve 26 Nisan tarihlerinde "Afet farkındalık ve ilkyardım", "Yangın güvenliği ve önleyici tedbirler" ile "Acil durum ve afet yönetimi" başlıklı eğitim seminerleri düzenledi.

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