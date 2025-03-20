Afrin'de Coşkulu Nevruz Kutlamaları

Suriye'nin Afrin bölgesinde Nevruz Bayramı, kardeşlik ve dayanışma ruhu ile coşkuyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 21:50
Afrin'de Coşkulu Nevruz Kutlamaları

Afrin'de Nevriz Coşkusu

Suriye’nin kuzeyinde yer alan Afrin, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılmasının ardından, Nevruz Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. Baharın gelişi, toprağın uyanışı ve kardeşliğin, dostluğun sembolü olan bu özel gün, Afrin’in Basuta bölgesinde yapılan şenliklerle taçlandırıldı.

Geleneksel Kutlamalar ve Mesajlar

Traditionel kıyafetler giyinmiş olan vatandaşlar, meydanlarda ve dağlarda büyük ateşler yakarak halay çekti. Müziğin eşlik ettiği bu kutlamalara katılan birçok kişi, bu anlamlı geleneği yaşatmanın mutluluğunu paylaştı.

Muhammed Hacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nevruz’un zulme karşı kazanılan zafer ve özgürlüğün simgesi olduğunu vurguladı. Hacı, "Bugün, baskı ve zulmün sona erdiği sembolik bir gün. Nevruz, zaferin ve özgürlüğün bir simgesidir. Kürt ile Arap arasında hiçbir fark yoktur, çünkü bu bayram özgürlüğün ve birlikteliğin günüdür." ifadesini kullandı.

Özgürlüğün Ateşleri Yakıldı

Kutlamalara katılan Basuta kasabasından Fazila Hasan da, "Her yıl 20 Mart’ta Nevruz Bayramı’nı kutluyoruz. Özgürlüğün ve barışın ateşlerini yakıyoruz." diyerek, bu yıl halkın sevincinin daha büyük olduğunu belirtti. Hasan, "Geleneksel kıyafetlerimizi giyerek dağlarda ve evlerin çatılarına ateşler yakıyoruz. Tüm Suriye halkı için özgürlük ve barış diliyorum." şeklinde konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'in Basuta bölgesinde toprağın uyanışı, baharın...

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'in Basuta bölgesinde toprağın uyanışı, baharın gelişi, kardeşliğin, dostluğun ve dayanışmanın sembolü olan Nevruz Bayramı şenlikleri düzenlendi. Suriye’nin kuzeyindeki Afrin'de bir araya gelen vatandaşlar, geleneksel kıyafetler giyerek dağlarda büyük ateşler yaktı, halay çekti ve müzik eşliğinde kutlamalar yaptı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'in Basuta bölgesinde toprağın uyanışı, baharın...

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'in Basuta bölgesinde toprağın uyanışı, baharın gelişi, kardeşliğin, dostluğun ve dayanışmanın sembolü olan Nevruz Bayramı şenlikleri düzenlendi. Suriye’nin kuzeyindeki Afrin'de bir araya gelen vatandaşlar, geleneksel kıyafetler giyerek dağlarda büyük ateşler yaktı, halay çekti ve müzik eşliğinde kutlamalar yaptı.

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