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Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Afyonkarahisar Belediyesi, 29 yeni itfaiye eri alımı yapacak. C sınıfı sürücü belgesi olan adaylar başvurabilecek.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 12:07
Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Afyonkarahisar Belediyesi, itfaiye kadrosunu güçlendirmek amacıyla önemli bir alım sürecini duyurdu. Resmi bir ilan ile, tam 29 yeni itfaiye personeli alınacağı belirtildi.

İtfaiye Personeli Alım Detayları

Belediye, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklar İçin Sınav ve Atama Yönetmeliği çerçevesinde itfaiye biriminde çalışacak yeni personelin istihdam edileceğini açıkladı. Söz konusu alım, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak, hem memur hem de itfaiye eri pozisyonlarını kapsıyor.

Alım İçin Başvuru Şartları

İlan kapsamında itfaiye eri pozisyonları için farklı eğitim seviyelerinden ve bölümlerden mezun adaylar başvuruda bulunabilecek. İşte başvuru şartları:

  • Lisans Mezunları: Makine mühendisliği veya mimarlık bölümlerinden mezun olanların başvurabilmesi için en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor.
  • Ön Lisans Mezunları: İtfaiyecilik ve yangın güvenliği, itfaiyecilik ve sivil savunma veya sivil savunma ve itfaiyecilik ön lisans programlarından mezun adayların en az (C) sınıfı sürücü belgesi bulundurmaları şartı bulunuyor.
  • Ortaöğretim Mezunları: Ortaöğretim kurumlarının itfaiyecilik ve yangın güvenliği alanından mezun olan adaylar da (C) sınıfı sürücü belgesine sahip oldukları takdirde başvuruda bulunabilecekler.

Ayrıca, şehirdeki diğer önemli birimlerde görev almak üzere farklı branşlardan uzman personel alımının gerçekleştirileceği bildirildi.

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli AlacakAfyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli AlacakAfyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Diğer Alım Şartları

Yapılan açıklamada, alımı yapılacak diğer kadrolar şu şekilde belirtilmiştir:

  • Mimar (1 kişi): Lisans düzeyinde mimarlık bölümü mezunu ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
  • Mühendis (4 kişi): İki inşaat mühendisi, bir harita mühendisi ve bir yazılım mühendisinin lisans mezuniyeti ve en az (B) sınıfı sürücü belgesi bulundurması şart.
  • Şehir Plancısı (1 kişi): Şehir ve bölge planlama lisans mezunu olmalı ve en az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmalıdır.
  • Tekniker (2 kişi): İnşaat teknikerliği veya inşaat teknolojisi ön lisans mezunu ve (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmalıdır.
  • Veteriner Hekim (1 kişi): Veteriner bölümü lisans mezunu ve (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmalıdır.

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