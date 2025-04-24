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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, İftiraya Maruz Kalıyor Mu?

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 'suç uydurma' ve 'iftira' suçlamasıyla hakim karşısında. Duruşma 4 Temmuz'a ertelendi.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 15:49
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, İftiraya Maruz Kalıyor Mu?

Burcu Köksal, Suç Uydurma ve İftira Suçlamasıyla Mahkemede

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle 'suç uydurma' ve 'iftira' suçlamasıyla yargılanmak üzere Afyonkarahisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık Köksal, eşi Yasin Köksal, Belediye Özel Kalem Müdürü Şehriban Öncel ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Köksal’ın Savunması ve Duruşmanın Geleceği

Mahkemenin kimlik tespitinin ardından, Köksal, 31 Mart 2024 seçiminde göreve başladığını belirtti ve Belediye içinde dışarıdan dinlenildiğine dair duyumlar aldığını savundu. Bu nedenle 15 Nisan tarihinde Yüntaş Genel Müdürü Kemal Doğan’ı bu durumu araştırmak üzere görevlendirdiğini ifade etti. Ancak, 16 Nisan'da İzmir'deki bir fuara giderken, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız'dan bazı dinleme cihazlarının bulunduğu bilgisi aldığını aktardı.

Köksal, elde ettiği bilgileri basınla paylaştığını ve 17 Nisan'da bu konuyu bir televizyon programında dile getirdiğini söyledi. Savunmasında, “Kimseyi suçlayıcı yönde beyanda bulunmadım” dedi.

Mahkeme Heyetinin Kararları ve İddialar

Mahkeme heyeti, tarama yapan güvenlik şirketinin personelinin ifadelerini istedi ve 4 Temmuz'a ertelenmesine karar verdi. Köksal’ın avukatları, müvekkillerinin suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraat talep etti.

Eski AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş’in avukatı Oğuz Kaçan, Köksal’ın yaptığı açıklamaların iftira mahiyetinde olduğunu öne sürerek, müvekkilinin bu durumdan ötürü sanık Köksal’ın ceza almasını talep etti.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İncelemesi

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Nisan 2024'te sosyal medya ve basına yansıyan gizli kayıt cihazları iddialarını incelemiş ve 14 Mayıs'ta olayın gerçek olmadığına karar vermiştir. Menteş, 25 Mayıs'ta Köksal hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Mahkeme sürecinde gelişmeler sürekli olarak takip ediliyor. Köksal, duruşmanın ardından basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, katıldığı bir televizyon programında "suç...

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, katıldığı bir televizyon programında "suç uydurma" ve "iftira" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılanmasına başlandı. Eski AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş'in avukatı Oğuz Kaçan (fotoğrafta), gazetecilere açıklamada bulundu.

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