Afyonkarahisar Belediyesi İştiraki 3 Şirkete 3 milyon 653 bin 667 lira Ceza — 387 Usulsüz İşçi Alımı

İŞKUR, 8 şikayet sonrası 2024 incelemesinde Afyonkarahisar Belediyesi iştiraki 3 şirkette ilan vermeden yapılan 387 personel alımına 3 milyon 653 bin 667 lira ceza verdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 16:42
Afyonkarahisar Belediyesi İştiraki 3 Şirkete 3 milyon 653 bin 667 lira Ceza — 387 Usulsüz İşçi Alımı

Afyonkarahisar Belediyesi iştiraki 3 şirkete 3 milyon 653 bin 667 lira ceza

Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından yürütülen inceleme sonucunda, Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı üç şirkete 387 usulsüz işçi alımı nedeniyle toplam 3 milyon 653 bin 667 lira idari para cezası uygulandı ve tebliğ edildi.

İnceleme süreci ve tespitler

Belediyenin 2024 yılında usulsüz personel alımı yaptığı yönündeki iddialar, 8 kişinin şikayeti üzerine İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından soruşturuldu. Yapılan denetim ve değerlendirme sonucunda, söz konusu üç şirketin ilan vermeden toplam 387 personel alımı yaptığı tespit edildi.

Ceza kararı ve ödeme durumu

İŞKUR İl Müdürlüğü, ilgili kanun maddesi uyarınca üç şirkete usulsüz alım nedeniyle toplam 3 milyon 653 bin 667 lira idari para cezası uyguladı ve kararı tebliğ etti. Belirlenen ödeme planı çerçevesinde söz konusu şirketlerden ikisinin ceza ödemesini yaptığı bildirildi.

Konuya ilişkin soruşturmanın ve ödeme süreçlerinin takip edildiği, yetkili mercilerin kararları doğrultusunda gerekli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kıbrıs Gazisi Aziz Kara Manisa'da Uğurlandı
2
Pezeşkiyan: İran nükleer bomba üretme peşinde değil
3
Malavi'de Chakwera, 16 Eylül Genel Seçiminde Yenilgiyi Kabul Etti
4
Bakan Ersoy: İsmail Gaspıralı Türk Dünyasının Vefa Borcu
5
DSÖ: Hamilelikte Parasetamol ile Otizm Arasında Kanıt Yok
6
DSÖ: Gazze'de En Az 15.600 Hastaya Tıbbi Tahliye Gerekiyor
7
Pakistan'da Dera İsmail Han Operasyonunda 13 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası