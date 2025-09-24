Afyonkarahisar Belediyesi İştiraki 3 Şirkete 3 milyon 653 bin 667 lira Ceza — 387 Usulsüz İşçi Alımı

İnceleme süreci ve tespitler

Belediyenin 2024 yılında usulsüz personel alımı yaptığı yönündeki iddialar, 8 kişinin şikayeti üzerine İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından soruşturuldu. Yapılan denetim ve değerlendirme sonucunda, söz konusu üç şirketin ilan vermeden toplam 387 personel alımı yaptığı tespit edildi.

Ceza kararı ve ödeme durumu

İŞKUR İl Müdürlüğü, ilgili kanun maddesi uyarınca üç şirkete usulsüz alım nedeniyle toplam 3 milyon 653 bin 667 lira idari para cezası uyguladı ve kararı tebliğ etti. Belirlenen ödeme planı çerçevesinde söz konusu şirketlerden ikisinin ceza ödemesini yaptığı bildirildi.

Konuya ilişkin soruşturmanın ve ödeme süreçlerinin takip edildiği, yetkili mercilerin kararları doğrultusunda gerekli işlemlerin sürdüğü belirtildi.