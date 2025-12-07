Afyonkarahisar'da 16 yaşındaki genç lokomotif çarpmasıyla hayatını kaybetti

Olay Eşrefpaşa Mahallesi'nde gerçekleşti

Afyonkarahisar merkezinde, Eşrefpaşa Mahallesi'nde meydana gelen kazada Mustafa D. (16) isimli genç, raylardan karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir lokomotifin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, çarpmaya neden olan araç Afyonkarahisar'dan Sülün Tren İstasyonu'na hareket eden lokomotif oldu. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralanan genç, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mustafa D. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri bölgede detaylı inceleme yaptı. Ayrıca, savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

