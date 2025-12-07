Kayseri Talas’ta plakasız motosiklet ters yöne girip otomobile çarptı: 1 yaralı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki E.S., Talas'ta ters yöne girip 38 LZ 743 plakalı otomobile çarptı; sürücü hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 00:13
Olay ve müdahale

Kayseri’nin Talas ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsü E.S. (16), kovalamaca sırasında ters yöne girerek karşıdan gelen otomobile çarptı.

Kazada, motosikletten düşen E.S. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yer ve araç bilgileri

Kaza, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzerinde başladı. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan E.S., kovalamaca sırasında Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı üzerinde karşı yönden gelen S.S. yönetimindeki 38 LZ 743 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın ardından motosiklet, yapılan kontrollerin ardından çekiciyle kaldırıldı.

Soruşturma

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

