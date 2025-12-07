Kayseri'de 'Huzur' Uygulaması: 5 bin 486 Şahıs Sorgulandı, 5 Aranan Yakalandı

Kayseri'de Melikgazi, Kocasinan ve Talas'ta düzenlenen 'huzur' uygulamasında 5 bin 486 şahıs ve 2 bin 273 araç sorgulandı; 5 aranan şahıs yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 00:41
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 00:41
Kayseri'de 'Huzur' Uygulaması

Asayiş denetimlerinde binlerce sorgu, çok sayıda yakalama ve ele geçirme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde gerçekleştirilen 'huzur' uygulaması, asayiş olaylarının önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütüldü.

Uygulamada 5 bin 486 şahıs ve 2 bin 273 araç sorgulandı. Denetimler kapsamında 127 park, 62 umuma açık alan ve 10 metruk bina kontrol edildi.

Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şahıs hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve kullanımından' adli işlem başlatıldı. Ayrıca 5 aranan şahıs yakalandı ve 1 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı.

Ekiplerce ele geçirilenler arasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 91 adet fişek ve 1 adet hacizli yakalamalı araç yer aldı.

