Kayseri'de 'Huzur' Uygulaması: 5 bin 486 Şahıs Sorgulandı, 5 Aranan Yakalandı

Kayseri'de 'Huzur' Uygulaması

Asayiş denetimlerinde binlerce sorgu, çok sayıda yakalama ve ele geçirme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde gerçekleştirilen 'huzur' uygulaması, asayiş olaylarının önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütüldü.

Uygulamada 5 bin 486 şahıs ve 2 bin 273 araç sorgulandı. Denetimler kapsamında 127 park, 62 umuma açık alan ve 10 metruk bina kontrol edildi.

Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şahıs hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve kullanımından' adli işlem başlatıldı. Ayrıca 5 aranan şahıs yakalandı ve 1 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı.

Ekiplerce ele geçirilenler arasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 91 adet fişek ve 1 adet hacizli yakalamalı araç yer aldı.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ‘HUZUR’ UYGULAMASINDA 5 BİN 486 ŞAHIS SORGULANIRKEN, 5 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.