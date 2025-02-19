Afyonkarahisar'da 2 FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ Üyeleri Tespit Edildi
Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, FETÖ üyeliğinden 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.K. kent merkezinde tespit edilerek gözaltına alındı.
Hükümlülerin, örgütün sözde mahrem yapılanmalarında yer aldıkları ifade edildi. Yakalanan iki şahıs, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.