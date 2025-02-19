Afyonkarahisar'da 2 FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

FETÖ üyeliğinden hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü Afyonkarahisar'da yakalandı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 21:37
Afyonkarahisar'da 2 FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ Üyeleri Tespit Edildi

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, FETÖ üyeliğinden 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.K. kent merkezinde tespit edilerek gözaltına alındı.

Hükümlülerin, örgütün sözde mahrem yapılanmalarında yer aldıkları ifade edildi. Yakalanan iki şahıs, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!
2
Sivas'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
3
Hanau'daki Irkçı Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenler Ankara'da Anıldı
4
Avrupa'da ABD Askerlerinin Çekilmesi Endişesi Artıyor
5
Bakan Tekin, MEV 44. Yılını Kutladı: Eğitimde Vakıfların Rolü Vurgulandı
6
Sancaktepe'de Kayıp Kontrol! Karlı Yolda Bomba Gibi Olay: Çocuk Sürüklendi

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam