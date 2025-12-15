DOLAR
Afyonkarahisar'da 4 Adrese Uyuşturucu Baskını: Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Afyonkarahisar merkezde polis 4 adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirdi; 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:41
Afyonkarahisar'da 4 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'torbacılara' yönelik baskın düzenledi

Afyonkarahisar’da polis tarafından kent merkezinde 4 farklı adrese düzenlenen baskınlarda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kent merkezindeki bir mahallede sokak satıcıları diye adlandırılan torbacılara yönelik operasyon yaptı.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 1 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 4,04 gram uyuşturucu madde, 51 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ile tabanca ele geçirildi.

Olayın ardından E.U., E.G., F.K. ve O.K. isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi.

