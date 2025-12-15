DOLAR
42,7 0,01%
EURO
50,22 -0,12%
ALTIN
5.945,56 -0,81%
BITCOIN
3.815.963,63 -0,79%

Sakarya'da 39 Günde 370 Şüpheli Yakalandı

Sakarya'da 7 Kasım-15 Aralık sürecinde Asayiş Şube ekiplerinin operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 370 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 17:13
Sakarya'da 39 Günde 370 Şüpheli Yakalandı

Sakarya'da 39 Günde 370 Şüpheli Yakalandı

Asayiş Şube'nin yoğunlaştırılmış denetimleri sonuç verdi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçluyla mücadele kapsamında 7 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında kent genelinde yoğunlaştırılmış denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan toplam 370 şüpheli yakalandı.

Yakalananların ceza dağılımı şu şekilde: 0-5 yıl cezası bulunan 114 kişi, 5-10 yıl cezası bulunan 25 kişi, 10-20 yıl cezası bulunan 6 hükümlü ile ifadeye yönelik aranan 220 kişi.

Aralarında dikkat çeken hükümlüler de bulundu. Yakalananlar arasında "hırsızlık" suçundan 34 yıl 4 ay 4 gün ve 32 yıl 6 ay 10 gün, "kasten öldürme" suçundan 24 yıl 8 ay ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yer aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adli makamlara teslim edildi.

SAKARYA'DA POLİS EKİPLERİNCE HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VE YAKALAMA KARARI BULUNANLARA...

SAKARYA'DA POLİS EKİPLERİNCE HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VE YAKALAMA KARARI BULUNANLARA YÖNELİK SON 39 GÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA 370 KİŞİ YAKALANDI.

SAKARYA'DA POLİS EKİPLERİNCE HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VE YAKALAMA KARARI BULUNANLARA...

İLGİLİ HABERLER

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Taksi Durağına Silahlı Giriş — Polis Müzakereleri Sürüyor
2
Bingöl'de Miniklerden Yerli ve Milli Sanayi Teknolojisi Paylaşımı
3
İnegöl'de Kaza: Taburcu Olan Scooter Sürücüsü Hayatını Kaybetti
4
Akçakoca Koçullu Köyü'nün Yeni Camisi İbadete Açıldı
5
İçişleri Bakanlığı'ndan Hakkari'ye 45 yeni hizmet aracı
6
Tokat'ta Başçiftlik ve Reşadiye'de Kar Yağışı
7
Başkan Ercan, Otizmli Bireylerle Yerli Malı Haftası'nda Aşure Yaptı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi