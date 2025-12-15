Sakarya'da 39 Günde 370 Şüpheli Yakalandı
Asayiş Şube'nin yoğunlaştırılmış denetimleri sonuç verdi
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçluyla mücadele kapsamında 7 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında kent genelinde yoğunlaştırılmış denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi.
Yürütülen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan toplam 370 şüpheli yakalandı.
Yakalananların ceza dağılımı şu şekilde: 0-5 yıl cezası bulunan 114 kişi, 5-10 yıl cezası bulunan 25 kişi, 10-20 yıl cezası bulunan 6 hükümlü ile ifadeye yönelik aranan 220 kişi.
Aralarında dikkat çeken hükümlüler de bulundu. Yakalananlar arasında "hırsızlık" suçundan 34 yıl 4 ay 4 gün ve 32 yıl 6 ay 10 gün, "kasten öldürme" suçundan 24 yıl 8 ay ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yer aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adli makamlara teslim edildi.
SAKARYA'DA POLİS EKİPLERİNCE HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VE YAKALAMA KARARI BULUNANLARA YÖNELİK SON 39 GÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA 370 KİŞİ YAKALANDI.