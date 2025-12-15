İngiltere'de Evsizlik Krizi: 382 bin 618 Kişi Barınma Sorunu

İngiltere'de evsizlik alarm veriyor: 382 bin 618 kişi barınma sorunu yaşıyor

İngiltere merkezli Shelter kuruluşu, hükümet istatistiklerine dayandırdığı raporda, artan barınma masrafları ve hükümetin konut kira yardımlarını dondurmuş olmasının etkisiyle 175 bini çocuk olmak üzere 382 bin 618 kişinin evsizlikle mücadele ettiğini açıkladı.

Raporun öne çıkan verileri

Rapor, sokaklarda uyumak zorunda kalan ve geçici konaklama yerlerinde barınan kişilerin sayısında belirgin bir artış olduğunu vurguluyor. Buna göre 350 bin 480 kişi yerel yönetimler tarafından sağlanan geçici adreslerde kalıyor; bu grubun ülke genelindeki toplam evsizlerin yüzde 90’ından fazlasını oluşturduğu belirtiliyor.

Diğer önemli veriler şunlar: 84 bin 240 hanenin evsiz olarak nitelendirildiği, 7 bin 146 kişinin kendi imkanlarıyla geçici konaklama yerlerinde kaldığı bildirildi. Raporda ayrıca her gece 4 bin 667 kişinin sokakta yatmak zorunda kaldığı; 16 bin 294 kişinin otel ve pansiyon gibi geçici konaklama yerlerinde, 4 bin 31 kişinin ise sosyal hizmetler tarafından sağlanan konaklama yerlerinde kaldığı aktarıldı.

Shelter, evsizlerin yarısından fazlasının başkent Londrada bulunduğunu, şehirde her 45 kişiden 1’inin evsiz olduğunu belirtiyor.

Shelter'ın çağrısı

Shelter yöneticisi Sarah Elliot raporda şu ifadeleri kullandı: "Kış mevsiminde 382 binden fazla kişinin ‘evim’ diyebileceği güvenli bir yeri olmaması akıl almaz bir durum. Shelter’da her gün geçici konaklama talebinde bulunurken bir kış mevsimini daha beklentiyle geçirmekten korkan ebeveynlerin haberlerini duyuyoruz. Hükümeti, konut kira yardımlarındaki dondurma durumunu sonlandırarak evsiz kalan ailelere yardım etmeye çağırıyoruz. Bu şekilde binlerce çocuk geçici barınma yerlerinden ayrılarak bir eve yerleşebilir."

Hükümetten ulusal plan: 3,5 milyar sterlinlik kaynak

İngiltere hükümeti, 11 Aralık’ta yaptığı açıklamayla 2029 yılına kadar evsizlerin sayısını yarı yarıya düşürmeyi hedefleyen "Evsizliği Sonlandırma Ulusal Planı"nın yürürlüğe konduğunu duyurdu. Plan kapsamında, hastanelerden taburcu olduktan veya cezaevlerinden çıkan kişilerin konutlarını kaybetmelerinin önüne geçilmeye çalışılacak ve bu amaçla 3 yıl içinde 3,5 milyar sterlin kaynak ayrılacağı bildirildi.

Açıklamada, kamu kuruluşları, belediye başkanları ve yerel konseylerin ortak iş birliğiyle evsizlik vakalarının önlenmesi için çalışılacağı ifade edildi.

