Perdede Oyun, Köyde Şenlik Var: Pasinler'de Tiyatro Coşkusu

Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun projesi Pasinler Alvar İlkokulu'nda başladı; çocuklar Karagöz ve Hacivat'la buluştu, okul şenlik alanına döndü.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 16:29
Erzurum Devlet Tiyatrosu, köy okullarında sanatla buluşmayı hedefliyor

Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun "Perdede Oyun, Köyde Şenlik Var" projesi kapsamında gerçekleştirilen ilk etkinlik, Pasinler ilçesi Alvar İlkokulu'nda büyük bir coşkuyla karşılandı. Hayatlarında ilk kez tiyatro izleyen çocuklar, geleneksel gölge oyunu Karagöz ve Hacivat ile buluştu.

Gösterim günü okul ve köy; bando takımı, balonlar, kuklalar, dev kukla ve yüz boyamaları ile şenlik alanına dönüştü. Köy sokaklarında başlayan halkasıyla etkinlik, tiyatroyu çocukların yaşam alanının bir parçası haline getirdi.

Oyun öncesinde çocuklara geleneksel Türk tiyatrosu ve oyunda kullanılan enstrümanlar tanıtıldı. Gösterimin ardından okula boyanabilir Karagöz-Hacivat sahnesi ve kukla setleri bırakıldı, böylece etkinlik sürdürülebilir bir deneyim olarak okula taşındı.

Erzurum Devlet Tiyatrosu, okullardan alınacak geri dönüşlerle projeyi kalıcı hâle getirmeyi amaçlayarak sezon içinde 100 köy okuluna ulaşmayı hedeflediğini bildirdi.

