Mersin'de Kaskı Hayatını Kurtardı: Motosiklet Sürücüsü Yarasız Kurtuldu

Kaza ve görüntüler

Mersin'in Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında meydana gelen kazada, 33 AZJ 733 plakalı motosikletiyle seyir halindeki Hüseyin Cengiz, emniyet şeridine geçtiği sırada önündeki taksinin de emniyet şeridine girmesi sonucu arkadan çarptı. Taksinin plakası 33 T 1436 ve sürücüsü İ.Ö. olarak kaydedildi.

Çarpmanın şiddetiyle Cengiz motosikletten savruldu, motosiklet takla atarak sürücünün üzerine devrildi. Olay anı, hem motosikletin hem de kask kameralarının kaydına saniye saniye yansıdı.

Yaralanma yok — Kaskın önemi

Kaskı sayesinde kazayı yara almadan atlattığını belirten Cengiz, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi.

Sürücünün anlatımı

Kaza anını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Hüseyin Cengiz, olayı şu sözlerle dile getirdi: "Birden taksicinin biri önüme atladı. Ne sinyal verdi ne de dörtlü gibi bir ikaz lambası yakarak beni uyardı. Duracağını düşünemediğim için arkadan çarptım".

Çarpmanın ardından yaşadıklarını da şöyle aktardı: "Çarpmanın etkisiyle yere düştüm ve motor üstüme devrildi. Neyse ki kafamda kask vardı, bu sayede kazayı yarasız beresiz atlattım. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldüm ve gerekli kontroller yapıldı".

Yardım ve uyarılar

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar ve arkadaşlarının yardıma koştuğunu söyleyen Cengiz, "Motor üstüme düştüğünde, arkamdan gelen bir arkadaşım motoru üzerimden kaldırdı. Herhangi bir yara veya ciddi bir şey almadım. Gerçekten ucuz atlattık" dedi.

Motosiklet sürücülerine uyarılarda bulunan Cengiz, "Lütfen çok dikkatli olun. Bazen böyle beklenmedik durumlar yaşanabiliyor. Ne kadar iyi sürseniz, ne kadar tecrübeli olsanız da bir anlık dalgınlık ya da öngörülemez bir durum karşısında hiçbir şey yapamıyorsunuz. Herkes dikkatli olsun" ifadelerini kullandı.

