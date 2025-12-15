DOLAR
42,7 0,01%
EURO
50,22 -0,12%
ALTIN
5.945,56 -0,81%
BITCOIN
3.815.963,63 -0,79%

Mersin'de Kaskı Hayatını Kurtardı: Motosiklet Sürücüsü Yarasız Kurtuldu

Mersin'de emniyet şeridine giren taksiye arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Hüseyin Cengiz, kaskı sayesinde yara almadan kurtuldu; kaza anı kameralara yansıdı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 17:06
Mersin'de Kaskı Hayatını Kurtardı: Motosiklet Sürücüsü Yarasız Kurtuldu

Mersin'de Kaskı Hayatını Kurtardı: Motosiklet Sürücüsü Yarasız Kurtuldu

Kaza ve görüntüler

Mersin'in Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında meydana gelen kazada, 33 AZJ 733 plakalı motosikletiyle seyir halindeki Hüseyin Cengiz, emniyet şeridine geçtiği sırada önündeki taksinin de emniyet şeridine girmesi sonucu arkadan çarptı. Taksinin plakası 33 T 1436 ve sürücüsü İ.Ö. olarak kaydedildi.

Çarpmanın şiddetiyle Cengiz motosikletten savruldu, motosiklet takla atarak sürücünün üzerine devrildi. Olay anı, hem motosikletin hem de kask kameralarının kaydına saniye saniye yansıdı.

Yaralanma yok — Kaskın önemi

Kaskı sayesinde kazayı yara almadan atlattığını belirten Cengiz, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi.

Sürücünün anlatımı

Kaza anını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Hüseyin Cengiz, olayı şu sözlerle dile getirdi: "Birden taksicinin biri önüme atladı. Ne sinyal verdi ne de dörtlü gibi bir ikaz lambası yakarak beni uyardı. Duracağını düşünemediğim için arkadan çarptım".

Çarpmanın ardından yaşadıklarını da şöyle aktardı: "Çarpmanın etkisiyle yere düştüm ve motor üstüme devrildi. Neyse ki kafamda kask vardı, bu sayede kazayı yarasız beresiz atlattım. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldüm ve gerekli kontroller yapıldı".

Yardım ve uyarılar

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar ve arkadaşlarının yardıma koştuğunu söyleyen Cengiz, "Motor üstüme düştüğünde, arkamdan gelen bir arkadaşım motoru üzerimden kaldırdı. Herhangi bir yara veya ciddi bir şey almadım. Gerçekten ucuz atlattık" dedi.

Motosiklet sürücülerine uyarılarda bulunan Cengiz, "Lütfen çok dikkatli olun. Bazen böyle beklenmedik durumlar yaşanabiliyor. Ne kadar iyi sürseniz, ne kadar tecrübeli olsanız da bir anlık dalgınlık ya da öngörülemez bir durum karşısında hiçbir şey yapamıyorsunuz. Herkes dikkatli olsun" ifadelerini kullandı.

MERSİN’DE EMNİYET ŞERİDİNE GİREN TİCARİ TAKSİYE ARKADAN ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, KASKI...

MERSİN’DE EMNİYET ŞERİDİNE GİREN TİCARİ TAKSİYE ARKADAN ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, KASKI SAYESİNDE KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI. KAZA ANI MOTOSİKLET VE KASK KAMERALARINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

MERSİN’DE EMNİYET ŞERİDİNE GİREN TİCARİ TAKSİYE ARKADAN ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, KASKI...

İLGİLİ HABERLER

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Taksi Durağına Silahlı Giriş — Polis Müzakereleri Sürüyor
2
Bingöl'de Miniklerden Yerli ve Milli Sanayi Teknolojisi Paylaşımı
3
İnegöl'de Kaza: Taburcu Olan Scooter Sürücüsü Hayatını Kaybetti
4
Akçakoca Koçullu Köyü'nün Yeni Camisi İbadete Açıldı
5
İçişleri Bakanlığı'ndan Hakkari'ye 45 yeni hizmet aracı
6
Tokat'ta Başçiftlik ve Reşadiye'de Kar Yağışı
7
Başkan Ercan, Otizmli Bireylerle Yerli Malı Haftası'nda Aşure Yaptı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi