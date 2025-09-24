Afyonkarahisar'da 45 yıllık demirci Necati Kızılgüneş 'Yılın Ahisi' seçildi

Afyonkarahisar'da Valilik ve Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ESOB) düzenlenen Ahilik Haftası kutlamalarında, 64 yaşındaki demirci ustası Necati Kızılgüneş 45 yıllık meslek hayatı sonrası Yılın Ahisi ödülüne layık görüldü.

Eğlence ve tören, 2. Küçük Sanayi Kooperatifi binası önünde mehter takımı eşliğinde başladı. Program, ESOB binasındaki toplantı salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Tören konuşmaları ve vurgular

Programda konuşan Afyonkarahisar Vali Vekili Celil Ateşoğlu, ahiliğin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değindi. Ateşoğlu, "Türk-İslam medeniyetinde esnaf kültürü yalnızca bir ticaret düzeni değil, aynı zamanda bir ahlak ve hayat felsefesi olarak şekillenmiştir. Ahilik teşkilatı, helal kazancı, doğruluğu ve dayanışmayı esas almıştır. İnsanı tüketici değil, kardeş olarak görmüştür." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın ise ESOB'la birlikte yürütülecek kültür ve turizm rotaları dijital barkod uygulaması kapsamında iş yerlerine bilgilendirme afişleri asılacağını bildirdi.

Programda ayrıca AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Üstün konuşma yaptı.

Ödül töreni

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen şed kuşatma töreninde ESOB Başkanı Cengiz Üstün, Vali Vekili Celil Ateşoğlu'na hediye takdim etti. Ardından Yılın Ahisi seçilen Necati Kızılgüneş'e cübbe giydirilip plaket sunuldu.

Etkinlikte ayrıca esnaflıktan sanayiciliğe yükselen Abdülkadir Bayana, Yılın Kalfası Mustafa Mutlu ve Yılın Çırağı Adnan Çelikiz de plaketle ödüllendirildi.

