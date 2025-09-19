Afyonkarahisar'da 7. Uluslararası Gastro Afyon Başladı — 1930 kg Sucuklu Yumurta Guinness Rekoru

Afyonkarahisar'da 7. Uluslararası Gastro Afyon başladı; 1930 kg sucuklu yumurta Guinness Dünya Rekorları kitabına tescillendi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 19:57
Afyonkarahisar'da 7. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali başladı

Afyonkarahisar'da düzenlenen 7. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali Motor Sporları Merkezi'nde törenle açıldı. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı açılış konuşmasında şehrin gastronomi alanındaki kimliğine ve marka kent vizyonuna vurgu yaptı.

Yiğitbaşı, konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün açılışını yaptığımız festivalimiz, bu vizyonun en somut adımlarından biridir. Bu festival sadece lezzet şöleni değil, aynı zamanda şehrimizin gastronomi alanındaki güçlü marka değerini pekiştiren, bu kimliği tüm dünyayla paylaşan stratejik bir buluşmadır. Bu buluşmanın heyecanı sadece bir festival açılışının coşkusu değil, aynı zamanda tarihimize, kültürümüze ve sofralarımıza olan derin bağlılığımızın, gururumuzun ve sevdamızın dışa vurumudur."

Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın eşsiz lezzetleri ve binlerce yıllık gastronomi mirasını ön plana çıkarma hedefini koruduğunu belirterek, şunları ekledi:

"Misafirlerimiz üç gün boyunca Afyonkarahisar'ın yemek kültürünü ve zenginliğini keşfedecek. Tarih, kültür ve lezzeti de bir arada deneyimleme fırsatı sunmuş olacağız."

Protokol ve katılımcılar

Programa AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Belediye Başkanı Burcu Köksal, Zafer Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü Osman Köprücüoğlu ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan katıldı ve konuşmalar yaptı.

1930 kilogramlık sucuklu yumurta Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi

Konuşmaların ardından il protokolü, festivale katılan 30 şef ve sponsorların desteğiyle 25 metrekarelik dev tavada hazırlanan sucuklu yumurta etkinliğini başlattı. Yemekte 1 ton sucuk, 15 bin gezen tavuk yumurtası, sıvı yağ ve tuz kullanıldı.

Guinness World Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici, denemenin belirlenen standartlara uygun yapıldığını belirterek, "Dünyanın en büyük sucuklu yumurta rekoru için verilen minimum ağırlık rakamı 1000 kilogram belirlenmişti. Şimdi bugün tarttığımız sucuklu yumurtanın ağırlığı 1930 kilogram olarak belirlenmiştir." dedi.

Gemici, sucuklu yumurtanın Guinness Dünya Rekorları kitabına girdiğini ve tescillendiğini açıklayarak belgeyi Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a teslim etti. Köksal, 1930 kilogramlık sucuklu yumurtayla dünya rekoru kırdıkları için büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Festivalde etkinlikler ve lezzet stantları

Festival alanında açılan stantlarda ziyaretçilere Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri ikram edildi. Programda workshoplar, tadım etkinlikleri, paneller, yarışmalar ve çocuk etkinlikleri yer aldı.

Festivalin ilk gününde Şahin Kendirci konser verecek.

Afyonkarahisar'da "7. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali" başladı. Festival alanında kurulan dev tavada pişirilen 1930 kilogramlık sucuklu yumurta Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi.

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek